Milan-Roma, Mourinho perde l’attaccante: non sarà convocato

Secondo Sky Sport, un altro giallorosso salterà la gara del 6 gennaio contro il Milan. Problemi fisici per l’attaccante…

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia della positività al Covid di Borja Mayoral. L’attaccante giallorosso lo ha comunicato sui propri canali social, uscendo così dall’anonimato che era stato sancito dalla Roma nel comunicato ufficiale.

Ad oggi, sono quindi due i positivi nel club capitolino, di cui di uno non si conosce l’identità. Il 6 gennaio, Milan e Roma si incontreranno a San Siro per dare il via alla seconda parte di stagione. Un big match per tornare subito nel fantastico ed agguerrito clima della Serie A.

La squadra di Stefano Pioli sembra esser tornata al completo, finalmente. Eccetto per Simon Kjaer, ormai destinato ai box sino alla fine della stagione. Per quanto riguarda invece la formazione giallorossa, sono tornati in gruppo Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini.

I due prenderanno quindi parte al big match di giovedì, mentre mancheranno appunto Borja Mayoral e l’altro sconosciuto positivo al Covid. Ma non è finita qui, dato che Sky Sport ha comunicato che ci sarà un altro assente in Roma-Milan tra le fila di Mourinho.

Si tratta dell’ex Stephan El Shaarawy. L’italo-egiziano sarà indisponibile a detta di Angelo Mangiante, giornalista inviato di Sky Sport 24. Le motivazioni sembrano essere di natura fisica. Il Faraone era da poco tornato da un infortunio, ed a quanto pare non ha mai recuperato del tutto.