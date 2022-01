Roma, svelato il nome di uno dei positivi al Covid: salterà il Milan

Il Covid ha fatto sosta anche in casa Roma. Positivi due giallorossi, di cui uno ha fatto comunicazione sui social uscendo dall’anonimato…

Il coronavirus è tornato a infondere terrore anche nel mondo del calcio. I contagi sono tornati a crescere e gli scenari non sono molto positivi per questo inizio anno. Anche la Roma, come l’Inter, la Juventus e diversi altri club di Serie A, ha dovuto fare i conti con qualche positività in rosa.

Precisamente, sono due i giallorossi che hanno contratto il virus, entrambi precedentemente vaccinati. La Roma ha comunicato la positività dei due suoi giocatori attraverso un comunicato ufficiale, senza però svelare l’identità degli interessati.

L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare.

Uno dei due calciatori positivi ci ha tenuto però ad uscire allo scoperto e a comunicare la malattia. Si tratta di Borja Mayoral, attaccante spagnolo classe 1997. Il 24enne ha scritto sui proprio canali social: “Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al Covid-19. Io sto bene, sono isolato a casa e sto seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra”.

Lo spagnolo, data la positività salterà quindi il match del 6 gennaio contro il Milan. In realtà, oltre a lui un altro giallorosso sarà assente, ma si dovrà attendere il giorno della gara per comprendere di chi si tratta.