Faivre, ghiaccio nelle vene: pallonetto su rigore – VIDEO

Netta vittoria del Brest in Coppa di Francia contro il Bordeaux. Il secondo gol è una magia di Romain Faivre, il trequartista da tempo in orbita Milan!

Brest-Bordeaux è anche Faivre contro Adli. I due centrocampisti sono ormai due nomi tanto cari all’ambiente milanista. Il primo è stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera in estate, mentre il secondo è ormai un giocatore del Milan ma in prestito al Bordeaux sino a giugno.

Oggi, le due squadre sono tornate a sfidarsi in Coppa di Francia, e il Brest di Faivre ha avuto indubbiamente la meglio. 3-0 il risultato finale, con un Bordeaux non al massimo delle potenzialità a causa del focolaio Covid insorto nella rosa nell’ultimo periodo.

Yacine Adli non ha preso parte alla gara, nemmeno dalla panchina. Al momento non ci sono notizie sulle motivazioni dell’assenza. Sul centrocampista classe 2000 non vi è alcuna novità riguardo una ipotetica positività al coronavirus, per questo la sua assenza ha accesso qualche incognita in ottica mercato.

Ma tornando sulla gara e sul risultato, non possiamo non mettere sotto la lente d’ingrandimento la bella prestazione di Romain Faivre. Il trequartista francese è stato protagonista di un’ottima gara, condita al meglio da un gol sensazionale.

Faivre ha infatti messo a segno il 2-0, ancora da rigore. Ma il suo penalty è stato ben più speciale dei precedenti stagionali. Difatti, Romain ha calciato un magico cucchiaio dagli 11 metri, sorprendendo di fatto il portiere del Bordeaux. Un tocco da gigante calcistico, nonostante il suo sia un talento ancora acerbo e che deve confrontarsi con il miglior calcio.

Ancora oggi, Faivre viene accostato al club rossonero, anche se gira voce che l’interesse di Maldini e Massara si sia raffreddato. Staremo a vedere cosa potrà accadere in questa sessione di mercato, o magari nella prossima estiva.