Calciomercato Milan, prenotato l’attaccante! | Ma occhio al Toronto

I rossoneri cercano di bloccare la punta per la prossima stagione, ma i canadesi sono scatenati e si intromettono nell’operazione

Sembra proprio che il Toronto abbia deciso di entrare a gamba tesa nel calciomercato europeo. Dopo aver quasi chiuso per Lorenzo Insigne, adesso l’ex squadra di Giovinco punta un possibile obiettivo del Milan.

Di sicuro il Toronto non può vantare della passione dei tifosi allo stadio, della storia e di diversi altri fattori che si possono ritrovare in Europa e soprattutto in Italia, ma ha dalla sua parte una disponibilità economica ben oltre la media e questo potrebbe favorire diverse operazioni di mercato. La squadra militante in MLS è pronta a spese folli per portare nel club sia Insigne che un altro calciatore: quest’ultimo potrebbe interessare anche al Milan. Non solo il difensore dunque nei piani di mercato della società rossonera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

Leggi anche:

Toronto su Belotti: il Milan pensa al pre-contratto

Andrea Belotti potrebbe diventare una vera e propria suggestione in casa Milan. Le parole rilasciate qualche giorno fa da Urbano Cairo lasciano pensare che il “Gallo”, qualche anno fa, sarebbe venuto volentieri a Milano. Il presidente del Torino aveva infatti dichiarato: “Forse dovevo farlo andare al Milan quando i rossoneri mi offrirono 50 milioni”.

Col contratto in scadenza a giugno, adesso il Toro rischia di perdere Belotti a parametro zero. Il Milan valuta l’opzione di acquistarlo e fiuta il colpo favorevole alle casse societarie. I rossoneri però devono stare molto attenti perché su di lui è piombato anche il Toronto, pronto ad offrirgli addirittura 10 milioni a stagione. A riportare questa notizia è Tuttosport.

Ma secondo “La Repubblica” Maldini è pronto a controbattere. Potrebbe infatti “prenotare” il centravanti della Nazionale facendogli firmare un pre-contratto già adesso, in modo tale da bloccarlo e averlo a disposizione per la prossima stagione. Potrebbe essere lui l’attaccante del Milan a partire dal prossimo campionato? Chissà. Di sicuro si tratterebbe di un’operazione top dal punto di vista economico da parte della società del diavolo.