Milan, richiesta folle per il centrale: la rivelazione dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione alquanto sorprendente sul futuro di un difensore che piace anche al club rossonero.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale difensivo, dopo il grave infortunio capitato a Simon Kjaer. È importante per il Milan trovare al più presto e a buone condizioni il giusto rinforzo.

Un giocatore che piace tantissimo alla dirigenza è Sven Botman del Lille, non è un segreto. Il 21enne olandese cresciuto nell’Ajax è ritenuto il profilo ideale per completare la retroguardia. È giovane e possiede grandi margini di miglioramento. Il problema è il prezzo del cartellino, oltre che la formula di un eventuale trasferimento immediato. Difficile che il club francese accetti di cedere un proprio titolarissimo in prestito con diritto di riscatto.

Botman, il prezzo del Lille è altissimo?

Il Milan vanta ottimi rapporti con il Lille, come testimoniato dalle operazioni che hanno riguardato Rafael Leao e Mike Maignan, ma basteranno? Intanto c’è da considerare che su Botman c’è il grande interesse del ricco Newcastle United e anche di altre società europee importanti. Non sarà facile assicurarselo.

Dall’Inghilterra arriva anche un’indiscrezione clamorosa del giornalista Dharmesh Sheth di Sky Sports UK: «Penso che Botman sia la scelta numero 1 del Newcastle, ma il Lille non vuole vendere in questa sessione. Sono ancora in Champions League e vogliono lottare per una posizione Champions in Ligue 1. Un contatto mi ha detto che se il Lille dovesse prendere in considerazione la cessione in questa finestra, allora fisserebbe un prezzo da oltre 60 milioni di sterline».

Che il Lille preferisca non cedere il difensore olandese in questa sessione invernale del calciomercato è verosimile. Si tratta pur sempre di un titolare della squadra e tenerlo fino a fine stagione potrebbe consentire anche di valorizzarlo meglio.

Ciò che risulta abbastanza improbabile è un prezzo da oltre 70 milioni di euro. Finora si è parlato di una valutazione sui 30 milioni, massimo 35. Per quanto l’ex Ajax sia un buonissimo talento, è impensabile che possa valere il doppio. Non da escludere che il Lille possa sparare alto per vendere subito, ma non fino alla cifra indicata dal giornalista di Sky Sports.

Vedremo se Botman sarà destinato a cambiare maglia già nel corso del mercato di gennaio e, nel caso, quale sarà il prezzo di cessione.