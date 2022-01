Milan, il bomber nel mirino | L’agente conferma: “Abbiamo parlato”

Il Milan è uno dei club più interessanti al giovane attaccante sudamericano. Oggi ha parlato il suo agente spiegando la situazione attorno al giocatore…

Il calciomercato ha avuto inizio nella giornata di oggi ma il Milan non ha mai smesso di monitorare situazioni interessanti e potenzialmente adatte a migliorare la sua rosa. Indubbiamente, adesso, l’attenzione è focalizzata su un nuovo difensore, ma Maldini e Massara lavorano anche in vista di giugno prossimo.

Analizzando la rosa rossonera, in estate saranno essenziali diversi interventi sul mercato. Sicuramente i reparti di centrocampo e attacco sono quelli che necessiteranno di importanti innesti. Guardando alla batteria di centravanti, è chiaro che sarà opportuno puntare sull’acquisto di un nuovo attaccante.

Chissà se Maldini e Massara non decideranno di rinforzare il reparto già in questa sessione di mercato, cogliendo qualche occasione importante. Il futuro di Pietro Pellegri è ancora incerto e gennaio potrebbe quindi riservare delle sorprese. Difficile dire se sarà davvero così, ma attualmente tutte le ipotesi sono posticipate a giugno.

La dirigenza rossonera monitora diversi centravanti interessanti, tra cui alcuni provenienti direttamente dal Sud America. Tra tutti Julian Alvarez e Agustin Alvarez sono quelli che piacciono di più. Su entrambi c’è una folta concorrenza, ma se per il primo è più probabile un trasferimento a gennaio, per il secondo ogni discorso è rinviato in estate.

Alvarez, parla l’agente: “Ho parlato con alcune società italiane”

Il Penarol, proprietario del cartellino di Agustin Alvarez, ha fatto sapere chiaramente che l’attaccante non si muoverà dall’Uruguay almeno sino a giugno. Lo stesso Alvarez ha fatto sapere che rimarrà al suo club per altri sei mesi, anche se nulla vieta che potrà stringere accordi in questa sessione di mercato.

Ignacio Riguglio, Presidente del Penarol, ha spiegato qualche giorno fa di non aver ricevuto alcuna offerta ufficiale per Augustin, ma in realtà l’agente del giocatore sembra già star trattando con diversi club. Intervistato da serieanews.com, Edgardo Lasalvia ha dichiarato:

“Agustín è nei radar delle più grandi d’Europa. Lui è il goleador della Copa Sudamericana ed è un 2001 con molto futuro. Posso dire di aver già parlato con alcune società italiane, ho incontrato diverse di loro e hanno il nome di Álvarez lì sul tavolo”.

Sappiamo bene che l’agente è stato ospite anche a Casa Milan nei primi giorni di dicembre. Gli argomenti discussi con Maldini e Massara hanno riguardato sia Agustin Alvarez che Darwin Nunez, altro assistito di Lasalvia. Il Milan dovrà far i conti con la concorrenza di Fiorentina e Inter per Agustin, ma è certo che è uno tra i club in corsa per il classe 2001.