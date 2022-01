ML – Milan, Ibrahimovic in gruppo. Le ultime su Rebic e Leao

Gli ultimi aggiornamenti direttamente da Milanello dopo la seduta di allenamento mattutina svolta dai rossoneri

Si continuano a monitorare le condizioni dei rientranti in vista della sfida contro la Roma. Seduta svolta interamente in gruppo da Zlatan Ibrahimovic, novità importanti per Ante Rebic e Rafael Leao.

Stefano Pioli punta a recuperarli tutti e tre in vista del big match dell’Epifania. Sarà sicuramente della sfida Davide Calabria, già da diversi giorni tornato a pieno regime. Adesso ci si mette anche il Coronavirus a mettere paura ai rossoneri: è di pochi minuti fa la notizia della positività di Ciprian Tatarusanu.

Leggi anche:

Come specificato poc’anzi, Zlatan Ibrahimovic si è allenato nuovamente in gruppo per tutto l’arco dell’allenamento, così come era avvenuto anche ieri. Restano ancora in dubbio invece Rebic e Leao, i quali hanno cominciato la seduta insieme al resto della squadra e poi l’hanno conclusa svolgendo un lavoro atletico personalizzato.

🔴⚫️ #Milan – Ancora lavoro al mattino per la squadra di Stefano #Pioli. #Ibra si è allenato in gruppo. Anche oggi per #Leao e #Rebic, prima parte in gruppo, poi lavoro atletico personalizzato. @calciomercatoit e @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 3, 2022

Probabile che i due attaccanti stiano accelerando il recupero con lavori aerobici specifici che gli permetteranno di mettere minuti nelle gambe. Per questo motivo Pioli è fiducioso di recuperarli entrambi per la sfida contro la Roma di Jose Mourinho, mentre non ci sono dubbi per Ibrahimovic: sarà a disposizione per la grande sfida di San Siro (che tra qualche anno diventerà… la “Cattedrale”)