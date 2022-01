Calciomercato Milan, contatto Maldini-Mendes! | Trattativa per il centrocampista

Sembra essere davvero molto calda la pista che collega il Milan al centrocampista militante in Francia. Possono essere decisivi i contatti con l’agente

La priorità del Milan, si sa, resta quella del difensore. Importante riuscire a trovare il prima possibile un sostituto di Kjaer già nel corso di questa stagione e dunque acquistarlo già nella sessione di mercato di gennaio.

Ma ciò non toglie che Maldini e Massara comincino a programmare il futuro, perché si fa sempre più concreto l’addio di Franck Kessie al termine della stagione: più passa il tempo e più diminuiscono le possibilità che il franco-ivoriano decida di accettare la proposta del Milan e rinnovare così il suo contratto.

Ecco che allora la dirigenza inizia a pensare a colui che possa sostituirlo. Resta viva e anche molto calda la pista che porta in Francia. Una vecchia fiamma rossonera, un giocatore che da tempo piace anche a Stefano Pioli.

Renato Sanches-Milan: si può fare

Nelle rispettive edizioni odierne, sia Tuttosport che La Gazzetta dello Sport hanno parlato di contatti sempre più frequenti tra Paolo Maldini e Jorge Mendes. Il famoso procuratore assiste, tra i tanti, anche Renato Sanches. Potrebbe essere lui il colpaccio (presumibilmente estivo) del Milan targato Paolo Maldini, che da tempo è sulle tracce del portoghese.

Con Kessie sempre più dato in partenza, il Milan ha necessità di sostituirlo al meglio e Sanches rispecchia in pieno quelle che sono le richieste di Stefano Pioli. Un giocatore forte fisicamente, in grado di saper agire sia in fase difensiva che di spinta. Il suo contratto col Lille scade tra un anno e mezzo ma l’ipotesi Milan prende sempre più corpo. I rapporti tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes possono fare la differenza.