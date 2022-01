Il club rossonero vuole assicurarsi un attaccante da tempo nel mirino: può arrivare subito oppure a luglio.

Numericamente il parco attaccanti del Milan è completo, però finora l’apporto di Pietro Pellegri è stato molto limitato. Tra problemi fisici, prestazioni anonime e minutaggio ridotto l’ex Genoa non è mai riuscito a incidere.

Stefano Pioli deve anche fare i conti con l’età avanzata e gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Qualcuno suggerirebbe alla dirigenza rossonera di restituire Pellegri al Monaco e di prendere subito un nuovo centravanti. Qualche occasione interessante c’è e potrebbe essere sfruttata.

Kolo Muani al Milan: attenzione a Eintracht e Marsiglia

Tra i profili che interessano molto al Milan c’è Randal Kolo Muani, 23enne il cui contratto con il Nantes scade a giugno 2022. In questa Ligue 1 il suo bottino è di 7 gol e 3 assist in 18 partite. Numeri niente male. Gli osservatori rossoneri lo seguono da un po’ di tempo e la sua situazione contrattuale consentirebbe di fare un’operazione a costo limitato.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan ha deciso di accelerare per Kolo Muani. Paolo Maldini e Frederic Massara da mesi dialogano con i suoi agenti. A fine dicembre c’è stato un nuovo summit per discutere dell’attaccante.

La dirigenza rossonera si è mossa con cautela finora, pensando a ingaggiare il centravanti francese a parametro zero per la prossima stagione. Ma adesso c’è il pensiero di poter definire l’arrivo del giocatore già a gennaio, considerando anche il forte pressing di Eintracht Francoforte e Marsiglia. In tal caso servirà trovare un accordo con il Nantes per il cartellino, versando un indennizzo al club francese.

Kolo Muani sarebbe una buona aggiunta al reparto offensivo rossonero. Si tratta di un centravanti con ancora ampi margini di miglioramento e con caratteristiche che tornerebbero molto utili a mister Pioli. Pur agendo principalmente da punta centrale, in alcune occasioni è stato schierato pure da esterno offensivo. Alto 1,87 m, sa farsi valere fisicamente ed è sia veloce che dotato tecnicamente.

Crescere con compagni come Ibrahimovic e Giroud sarebbe l’ideale per il 23enne nato a Bondy. A Milanello troverebbe più di un compagno che sa parlare francese e che lo aiuterebbe ad inserirsi nella squadra. Ovviamente un suo eventuale arrivo significherebbe l’addio anticipato di Pellegri, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto con il Monaco e bisognoso di andare a giocare in un club che gli conceda maggiore spazio.