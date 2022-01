Milan, attaccante già prenotato? | Di Marzio non ha dubbi!

L’esperto di mercato ha riferito che l’attaccante rimarrà al Torino fino al termine dell’anno. Per la prossima estate c’è una soluzione all’estero.

I primi giorni di questo mercato invernale si dimostrano già molto movimentati. Sono stati messi a segno i primi colpi e ci si aspetta ancora molto altro da oggi in poi.

Anche il Milan sta lavorando per rinforzarsi. Il club rossonero ha intenzione di farsi trovare pronto nel caso ci fossero gli estremi per inserire degli innesti funzionali, e che possano essere un valore aggiunto per la squadra di Pioli. L’obiettivo difensore è prioritario, con Sven Botman che nelle ultime ore si è allontanato, considerato dal Lille quasi incedibile in questo momento. Il club francese ha infatti già rinunciato all’importate offerta del Newcastle per l’olandese.

La società guarda poi alle occasioni che possono invece concretizzarsi per la prossima estate. Maldini ha in mente di rinforzare anche l’attacco, dal momento che sia Ibrahimovic che Giroud non danno sempre garanzie dal punto di vista fisico. Uno dei nomi che circola da tempo in casa Milan è quello di Andrea Belotti. Il Gallo è in scadenza con il Torino e sembra proprio che non rinnoverà per i prossimi anni. Il classe ’93 a zero rappresenta uno delle migliori occasioni, sia adesso che per la prossima stagione.

Gianluca Di Marzio ha parlato di lui a Sky Sport nell’ultima puntata di Calciomercato – L’Originale, specificando che il campione d’Europa rimarrà al Toro fino alla fine della stagione. L’esperto di mercato ha negato che il Gallo fosse stato prenotato dal Milan per la prossima stagione, prospettando invece un’altra destinazione, a suo parere decisamente più probabile allo stato delle cose.

Leggi anche:

Ancora il Toronto

Di Marzio ha infatti ipotizzato che il suo futuro potrebbe non essere in Italia e che su di lui c’è infatti il Toronto. Il club canadese ha trovato l’accordo in queste ultime ore per un altro campione d’Europa, Lorenzo Insigne, che nella serata di ieri ha firmato per 5 anni e mezzo. Il centravanti del Torino adesso sta recuperando dall’infortunio ma i tempi non sono brevi. I granata sperano di riaverlo per il match contro l’Udinese del 6 febbraio.

Il giocatore è stato accostato per molto tempo ai rossoneri, che erano interessati al suo profilo. In queste ultime settimane sembra invece che Paolo Maldini abbia intenzione di puntare su dei profili più giovani per il reparto avanzato. Da considerare c’è anche il fatto che la dirigenza punta molto su Lorenzo Colombo, che attualmente sta facendo molto bene. Sembra quindi che le strade del Milan e di Belotti, spesso vicine, siano destinate ancora a non incontrarsi.