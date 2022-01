Milan Femminile, l’addio è ufficiale: il comunicato del club

Il Milan ha comunicato un’altra partenza ufficiale del mercato di gennaio dalla squadra femminile guidata da mister Maurizio Ganz.

Nonostante un quarto posto in classifica che fa ben sperare per il girone di ritorno, il Milan Femminile sta vivendo un periodo di rivoluzione interna anche piuttosto inaspettata. La squadra rossonera è una delle più attive nel mercato di riparazione invernale, sia con operazioni in entrata che in uscita.

Soltanto poche ore fa il Milan aveva annunciato l’ingaggio del terzino italiano Alia Guagni, titolare della Nazionale azzurra e proveniente dall’Atletico Madrid. Si è trattato del secondo acquisto di gennaio, dopo quello dell’attaccante classe ’98 Martina Piemonte, anche lei nel giro della selezione italiana.

Mercato in entrata attivissimo, così come quello che riguarda le cessioni. Sfoltimento della rosa in atto: oggi il club ha annunciato la terza uscita ufficiale di questa sessione invernale, con un comunicato che effettivamente va a confermare le voci delle scorse ore su questa partenza.

Lascia il Milan: aveva ormai perso il posto da titolare

Il Milan poco fa ha emesso una comunicazione ufficiale sul proprio sito Acmilan.com. L’intento era quello di annunciare la cessione a titolo definitivo di Maria Korenciova. Si tratta di una delle veterane della squadra rossonera femminile, che lascia dunque la squadra nel mercato di gennaio con effetto immediato. La sua carriera proseguirà in Spagna, nelle fila del Levante.

Slovacca, classe 1989, la Koreniciova è un portiere di grande esperienza e spessore internazionale. E’ stata tra le prime ad aderire nel 2018 al progetto del Milan Femminile, accettando la proposta rossonera e trasferendosi dal Friburgo. Ha disputato 56 presenze con il Milan subendo 4o reti. Nella stagione in corso aveva perso il posto da titolare facendo spazio alla neo arrivata Laura Giuliani.

Questo il testo del comunicato Milan: “AC Milan comunica di aver trovato l’accordo con Mária Korenčiová per il suo passaggio a titolo definitivo al Levante UD Femenino. Il Club ringrazia il portiere slovacco, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l’ha contraddistinta dentro e fuori dal campo. Mária è stata una delle protagoniste della crescita della squadra e in particolare della scorsa stagione conclusasi al secondo posto in classifica, valido per l’accesso ai preliminari della UEFA Women’s Champions League. A Mária, i migliori auguri del Milan per il proseguo della sua carriera”.

Prima della Korenciova, il Milan aveva già ufficializzato gli addii di Claudia Mauri, passata al Napoli, e di Veronica Boquete che si è svincolata per presunti dissidi con il tecnico Maurizio Ganz. Per gli stessi motivi potrebbe anche giungere il doloroso saluto di Valentina Giacinti, a cui è stata di recente tolta la fascia da capitano.