Milan, comunicato ufficiale: altri 3 positivi al Covid!

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club. Il numero di positivi in casa rossonera sale a 5

Sale il numero di contagiati all’interno del gruppo-squadra del Milan. La società ha reso note altri tre casi Covid dopo i controlli eseguiti nella giornata odierna. Solo ipotesi per quanto riguarda i calciatori coinvolti.

Questo il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”.

Non si è a conoscenza dei nomi dei tre calciatori. I positivi in casa Milan salgono dunque a 5: è stato rivelato solo Tatarusanu.

Una notizia che non ci voleva, una brutta botta per i tifosi rossoneri in una giornata già molto difficile per tutto il mondo del calcio italiano. Il Covid sta abbattendo la Serie A a suon di positivi e a farne le spese è solo il pubblico innamorato di questo sport.

Il Milan dunque dovrà fare a meno di altre tre pedine per il big match di domani contro la Roma. Ricordiamo che si scenderà in campo alle 18.30 a San Siro. Al momento la disputa della gara è confermata, il Consiglio di Lega ha espressamente comunicato che nessun match sarà rinviato. A questo punto bisogna sperare che, dopo il nuovo giro di tamponi a cui il gruppo rossonero si sottoporrà, non escano ulteriori casi positivi. A quel punto le cose cambierebbero drasticamente.