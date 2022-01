Asllani, l’agente smentisce tutto: “Non andrà al Milan”

Il Milan Femminile a breve perderà Valentina Giacinti, l’agente di una potenziale sostituta smentisce il trasferimento in rossonero.

Periodo di grandi cambiamenti per il Milan Femminile. Sono partite Maria Korenciova, Claudia Mauri, Federica Rizza e Veronica Boquete. È rientrata Selena Babb dal prestito dalla Sampdoria ed è stata ingaggiata Alia Guagni.

Presto dovrebbe andarsene anche Valentina Giacinti, ex capitano della squadra e ormai ai ferri corti con Maurizio Ganz. Tra lei e l’allenatore non sembra esserci la possibilità di una riconciliazione, pertanto nei prossimi giorni si dovrebbe concretizzare il trasferimento. Forse con la formula del prestito, ma non va escluso un addio a titolo definitivo.

Leggi anche:

Calciomercato Milan Femminile, Asllani non vestirà la maglia rossonera

Valentina Giacinti è nel mirino di Juventus, Roma, Fiorentina e squadre straniere. Se si trasferisse a Firenze, ritroverebbe l’amica Vero Boquete. Proprio oggi il club viola ha annunciato l’ingaggio della spagnola, alla quale sicuramente piacerebbe ritrovarsi come compagna l’attuale numero 9 rossonera.

Nel frattempo il Milan deve pensare a come sostituire Giacinti e sta prendendo in considerazione più opzioni. Negli ultimi giorni è emerso con insistenza il nome di Kosovare Asllani, classe 1989 che milita nel Real Madrid ed è nella nazionale svedese. Un’operazione molto complicata e che probabilmente non andrà in porto.

Arash Bayat, agente di Asllani, ad Aftonbladet.se ha smentito il trasferimento in rossonero e tutte le indiscrezioni circolate ultimamente: «Kosse non andrà a Milano. È molto felice al Real Madrid ed è completamente concentrata sul dare tutto. Oggi a tutti è permesso di possedere la propria storia e ciò crea un po’ di confusione, ma penso che il giornalismo serio vinca a lungo termine».

Bayat nega anche Raffaele De Luca della Best Talent Soccer stia curando gli interessi della calciatrice dal 1° gennaio 2022 e si stia occupando proprio della trattativa per un possibile passaggio al Milan. Salvo sorprese, la ragazza rimarrà al Real Madrid.

Per l’attacco della squadra femminile rossonera guidata da Ganz è circolato anche il nome di Svava Ros Gudmnundsdottir, islandese classe 1995 che milita nel Bordeaux. Una volta definita la cessione di Giacinti, ci sarà anche l’ingaggio della nuova punta. È questione di pochi giorni ormai.