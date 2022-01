LIVE – Milan-Roma 2-0, diretta risultato tempo reale | Maignan attento

Diretta Live Milan-Roma: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 20esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-ROMA

Milan-Roma: la diretta del match

30′ – Theo Hernandez ci prova col sinistro dalla distanza, non inquadra la porta.

29′ – Florenzi crossa dalla destra e trova Messias, che col destro non trova la porta.

26′ – Smalling decisivo nel murare un tiro di Giroud dall’interno dell’area.

24′ – Bravissimo Maignan a respingere coi piedi in corner il tiro di Zaniolo dall’interno dell’area. Non benissimo Kalulu a inizio azione.

23′ – Florenzi è rientrato in campo, ci prova.

22′ – Problema fisico per Florenzi, si scalda Andrea Conti.

18′ – Ammonito Zaniolo per fallo su Messias.

17′ – GOL MILAN! Messias! Dopo il palo colpito da Giroud, il brasiliano con il sinistro non lascia scampo ai giallorossi. Follia di Ibanez a inizio azione, con un retropassaggio sbagliato verso Rui Patricio che ha trovato Giroud pronto a intercettare il pallone e a calciarlo verso la porta.

15′ – Florenzi ci prova al volo dalla distanza, Rui Patricio blocca facilmente.

14′ – Bella azione giallorossa, ma sul cross di Mkhitaryan è bravo Maignan a intercettare il pallone.

12′ – La Roma prova a riversarsi in avanti, ma i rossoneri al momento non si fanno sorprendere.

8′ – GOL MILAN! Giroud spiazza Rui Patricio. Quinto gol in campionato per l’ex Chelsea.

7′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN. Chiffi, dopo aver visto l’azione al monitor, punisce il tocco di braccio di Abraham sul precedente tiro di Theo respinto da Rui Patricio.

4′ – Super tiro al volo di sinistro di Theo Hernandez da fuori area, ma Rui Patricio è bravissimo a respingere.

3′ – Inizio di gara su buoni ritmi.

1′ – Partiti a San Siro!

Alle 18:30 l’arbitro Chiffi fischierà l’inizio del big match.

Serie A, formazioni ufficiali di Roma-Milan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Conti, Stanga; Bakayoko; Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham. A disp.: Boer, Mastrantonio; Calafiori, Kumbulla; Bove, Cristante, Villar; Afena, El Shaarawy, Pérez, Shomurodov, Zalewski. All.: Mourinho.

Arbitro: Chiffi di Padova.

La presentazione della partita di San Siro

Il 2022 del Milan si apre con la grande sfida contro la Roma a San Siro. La squadra di Pioli non si presenta nella migliore situazione possibile, infatti oltre alle tre assenze per infortunio (Kjaer, Pellegri e Plizzari) ce ne sono anche cinque causa Covid-19: Tatarusanu, Calabria, Tomori, Romagnoli e Castillejo.

I rossoneri giocano con una difesa inedita, in cui l’unico superstite della linea titolare è Theo Hernandez. Stasera sarà anche il capitano della squadra. Al centro coppa inedita con Gabbia e Kalulu, chiamati a fare una grande prestazione. A centrocampo Krunic preferito a Bakayoko come partner di Tonali. Sulla trequarti c’è Messias con Saelemaekers e Brahim Diaz. Davanti Giroud. Panchina per Ibrahimovic, Leao e Rebic: non sono ancora al meglio fisicamente.

La squadra di Mourinho arriva a San Siro in una situazione migliore, dato che l’unico assente di rilievo è Spinazzola (infortunatosi ancora all’Europeo). Per il resto, l’allenatore portoghese può schierare la formazione tipo. Rui Patricio, in dubbio alla vigilia, ha recuperato. Ci sono anche Pellegrini ed El Shaarawy, anche se l’ex Milan partirà solo dalla panchina.