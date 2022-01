Milan-Roma, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vedere il match

Milan-Roma è uno dei big match della 20.a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno che si disputa il giorno dell’Epifania. Le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi dalle 18.30

L’emergenza Covid con l’impennata dei contagi incombe sul campionato ma Milan-Roma si gioca. Sono cinque i casi di positività riscontrati tra i rossoneri costretti a fronteggiare l’ennesima emergenza al cospetto di una Roma che si presenta a San Siro con l’ambizione di conquistare i tre punti per avvicinare la zona Champions.

Una giornata quasi irreale, quella che inaugura il cosiddetto girone di ritorno asimmetrico. L’Inter si è presentata al Dall’Ara di Bologna con i padroni di casa fermati dalla Asl. Non si sono giocate Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

A San Siro non c’è rischio rinvio ma il Milan deve fare i conti con assenze pesanti. I nomi degli ultimi calciatori positivi non sono stati rivelati ma dalle indiscrezioni rilanciate in mattina, la difesa è in piena emergenza. Stessa situazione per la mediana priva di Bennacer e Kessie impegnati in Coppa d’Africa. La buona notizia è il rientro di Rebic, Leao e Ibrahimovic che dovrebbero partire tutti dalla panchina con Giroud terminale offensivo, supportato da Diaz, Messias e Saelemaekers, quest’ultimo di nuovo schierato a destra dopo la bella prestazione contro l’Empoli.

Milan-Roma, dove vederla in streaming e tv

Il match odierno tra Milan e Roma in programma alle 18.30 è un’esclusiva di DAZN e, pertanto, sarà visibile in streaming in abbonamento tramite l’applicazione dell’emittente OTT disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e console di gioco. Non è prevista la diretta su Sky se non per i clienti business con la relativa visione limitata a bar, pub, alberghi e altri luoghi pubblici tramite l’apposito canale che si accenderà in concomitanza con il match.

Per vedere gli highlights in chiaro di Milan-Roma, se non si è abbonati a Dazn, occorre attendere la tarda serata con il passaggio alla Domenica Sportiva o a Pressing su Italia 1. Anche su Sky, le immagini salienti saranno disponibili ben oltre la conclusione della partita.

Dopo la Roma, il Milan tornerà in campo domenica 9 gennaio alle 12.30 contro il Venezia in trasferta. Il prossimo match sarà visibile anche su Sky con la relativa copertura pre e post partita.