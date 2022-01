Serie A, la classifica avulsa delle big: il Milan sul podio

In occasione di Milan-Roma, big match della ventesima giornata di SerieA, vediamo l’andamento della squadra di Pioli contro le grandi

Dopo la pausa per le Nazionali torna la Serie A. Lo farà tra mille difficoltà. Il Covid-19 ha messo nuovamente in ginocchio i club, con tantissimi positivi, ma salvo cambi di programma il turno, valevole per la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno, non verrà posticipato.

Le ASL, però, hanno già fermato diverse partite: sono quattro i match che sicuramente non andranno in scena Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino.

I rossoblu, così come i friulani, i campani e piemontesi sono stati resi impossibilitati a recarsi sul campo di gioco. Si dovrebbero dunque giocare solamente sei match.

Tra questi c’è in programma anche quello del Milan. Stefano Pioli e il suo staff devono fare i conti con ben cinque calciatori positivi ma al momento non è arrivata alcuna indicazione in merito a stop. Si attende il nuovo giro di tamponi per capire quali saranno i calciatori a disposizione per la partita contro la Roma.

Una partita non certo facile. Lo scontro di San Siro tra il Milan e la squadra di Jose Mourinho rappresenta il primo big match in Serie A, del 2022. A seguire dovrebbe giocarsi a Torino, Juventus-Napoli.

Transfermarkt, approfittando dei due sfide di cartello, ha analizzato l’andamento delle squadre nei big match. E’ stata così stilata una classifica avulsa tra le otto sorelle.

Milan terzo

Considerando una classifica, dunque, solo tra Napoli, Inter, Milan, Juventus, Lazio, Atalanta, Roma e Fiorentina, troviamo in testa la squadra di Spalletti, con tredici punti, davanti a quella di Simone Inzaghi (12 punti) e di Pioli e Allegri (11).

Entrando nel dettaglio delle sfide alle big del campionato italiano, il Milan ha raccolto undici punti, frutto di tre vittorie, contro Lazio, Atalanta e Roma, e due pareggi contro Juventus e Inter.

I successi dei rossoneri sono arrivati nel corso della prima fase della stagione. Gli stop, contro la Fiorentina a Firenze, e il Napoli, a San Siro, invece, nella parte finale del girone di andata. Un periodo complicato, in cui è arrivato il ko anche contro il Sassuolo, a testimonianza di un momento difficile, per via delle tante, troppe assenze. La speranza per il Diavolo è che questo momento sia alle spalle e che il 2022 possa ripartire come è iniziata la stagione.

Milan-Lazio 2-0 – 3 punti

Juventus-Milan 1-1 – 1 punto

Atalanta-Milan 2-3 – 3 punti

Roma-Milan 1-2 – 3 punti

Milan-Inter 1-1 – 1 punto

Fiorentina-Milan 4-3 – 0 punti

Milan-Napoli 0-1

Classifica

Napoli 13 punti (13/08 gol fatti/gol subiti)

Inter 12 (14/10)

Milan 11 (12/10)

Juventus 11 (7/5)

Lazio 10 (9/13)

Atalanta 8 (12/15)

Roma 7 (10/11)

Fiorentina 6 (9/14)