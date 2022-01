Milan, attento al Newcastle: è pronto ad alzare l’offerta

Il Newcastle United fa sul serio per Botman, obiettivo anche del Milan: c’è una nuova proposta.

In queste settimane Sven Botman è uno dei difensori più chiacchierati d’Europa. Le sue prestazioni con il Lille hanno attirato l’interesse di più squadre. In Italia si è parlato tantissimo del Milan, però l’operazione è complicata a causa del costo del cartellino.

A non essere spaventato dal prezzo del centrale olandese è il Newcastle United, che ha una ricchissima proprietà disposta a fare investimenti notevoli già nel calciomercato di gennaio. I Magpies sono in zona retrocessione e vogliono assolutamente rimanere in Premier League. La dirigenza ha preso il terzino Kieran Trippier dall’Atletico Madrid e vuole rinforzare ulteriormente la difesa. Botman è in cima alla lista dei preferiti per il reparto.

Leggi anche:

Milan, il sogno Botman si allontana? Ci sono alternative

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra è trapelato che il Newcastle United avrebbe offerto 30 milioni di sterline (quasi 36 milioni di euro) per il cartellino di Botman. Tuttavia, il Lille avrebbe rifiutato tale proposta perché preferirebbe tenere il calciatore almeno fino al termine della stagione. La squadra è ancora in Champions League e c’è anche l’obiettivo di risalire la classifica in Ligue 1.

I colleghi di The Athletic oggi rivelano che il Newcastle United ha presentato un’offerta migliore di quella precedente. Il club inglese non intende arrendersi, vuole prendere il difensore centrale olandese già in questa finestra invernale del calciomercato. Da capire se la proposta al rialzo dei Magpies possa far vacillare il Lille, che non versa in una situazione finanziaria eccellente e dunque deve prendere in considerazione alcune cessioni (Jonathan Ikoné è già andato alla Fiorentina, ad esempio).

Tra le cose trapelate in questi giorni anche la volontà di Botman di approdare in una squadra migliore del Newcastle United, che adesso è penultima in Premier League. Nella prossima stagione l’ex di Ajax e Heerenveen vuole giocare ancora in Champions e i Magpies non glielo potranno garantire, essendo molto lontani dal quarto posto della classifica.

Va detto che un’offerta particolarmente alta per il suo stipendio potrebbe fargli cambiare idea, non sarebbe certamente la prima volta che ciò avviene. Ad ogni modo, per il Milan appare molto complicato assicurarsi Botman. La sensazione è che per rinforzare la difesa di Stefano Pioli arriverà un altro giocatore, meno costoso del pilastro del Lille.