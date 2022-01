Calciomercato Milan, Isco in Serie A | Destinazione a sorpresa

Isco potrebbe approdare in Italia in questa finestra di calciomercato: un club sta provando a ingaggiarlo.

Molte volte Isco è stato accostato a squadre della Serie A. Già ai tempi del Malaga ciò è avvenuto, ma poi l’ha spuntata il Real Madrid. Anche con l’approdo in maglia blanca non sono mancate indiscrezioni su un possibile approdo in Italia.

Nella scorsa estate il 29enne trequartista è stato più volte associato al Milan. Dalla Spagna sono arrivate tante voci inerenti la possibilità che il club rossonero lo potesse ingaggiare per sostituire Hakan Calhanoglu. Tuttavia, l’affare non si è concretizzato. Il giocatore è stato effettivamente proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara, però non c’erano le condizioni per fare l’operazione. Troppo elevato lo stipendio. E Florentino Perez non lo liberava a titolo gratuito.

Leggi anche:

La Fiorentina sogna Isco per il mercato di gennaio

Nonostante qualche rumors su un possibile tentativo per la finestra invernale del calciomercato, il Milan non appare interessato all’ingaggio di Isco. C’è un’altra squadra italiana che ci sta pensando: la Fiorentina.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il club toscano vuole provare a capire se ci sono le condizioni per portare a Firenze il fantasista classe 1992. Carlo Ancelotti non lo ritiene importante per il suo progetto. Lo testimoniano le sole nove presenze (una da titolare) che gli ha concesso in questa stagione. L’allenatore emiliano non si opporrebbe affatto a una cessione.

Isco ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ed è comunque destinato a lasciare il Real Madrid. La Fiorentina, come altri club, punta a sapere se vi sia margine per assicurarselo già nel mercato di gennaio. La volontà del giocatore di andarsene potrebbe pesare. Lui sa che ormai non ha futuro con la camiseta blanca e dunque potrebbe spingere per un addio immediato.

L’ostacolo all’affare Isco è lo stipendio. Finora in Spagna ha percepito 6-7 milioni di euro netti annui, la Fiorentina non può garantirgli altrettanto, anche se potrebbe comunque “spalmare” un ingaggio importante su due-tre anni di contratto. Da considerare anche la concorrenza di società spagnole e inglesi.

Il club toscano per il futuro sogna in grande e per questo pensa a piazzare un colpo a effetto come Isco, la cui carriera appare sicuramente un po’ in declino ma che potrebbe avere un nuovo impulso se il giocatore venisse inserito in un progetto stimolante. Compirà 30 anni nel 2022 e avrebbe davanti ancora un po’ di buone stagioni di livello, molto dipenderà da lui.