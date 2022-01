Genoa, buona notizia per Sheva: recuperato per il Milan

Il difensore del Grifone è tornato negativo e può essere a disposizione in vista del match contro la squadra rossonera.

In questi giorni il Covid sta complicando i piani di diverse squadre, che sono costrette a fare a meno di molti elementi a causa della positività di questi ultimi. Nell’ultimo turno i club sono stati falcidiati da questo problema.

Questa situazione ha portato al rinvio di ben quattro gare nell’ultimo turno, e anche per domenica ci sono dei match a serio rischio. Ci sono intanto buone notizie per il Genoa che recupera un elemento fondamentale della rosa, ovvero il capitano Domenico Criscito. Il difensore è tornato negativo in queste ultime ore. A riportare la notizia è l’ANSA.

Il difensore è stato indisponibile causa Covid per il match contro il Sassuolo, pareggiato per 1-1. L’ex Zenit San Pietroburgo era in isolamento fiduciario dal 27 dicembre quando era risultato positivo al test molecolare. Ad annunciare la bella notizia è stata la moglie Pamela sul proprio account Instagram commentando: “Finalmente tutti negativi!!! Ogni pezzo piano piano al suo posto”.

Criscito dovrebbe quindi essere disponibile per la gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli. Il Match è in programma a San Siro il 13 gennaio alle ore 21:00. Sorride quindi Shevchenko che ritroverà un giocatore di esperienza e affidabilità in difesa per quanto tornerà a Milano contro la sua ex squadra. L’ucraino avrà quindi un’arma in più per provare a fermare Ibra e compagni