Giroud sbarca su Instagram: il benvenuto di Ibra, Theo e Maignan – FOTO

Il francese ha deciso (finalmente) di aprirsi un proprio account su Instagram. Immediato il saluto di “benvenuto” di tre compagni rossoneri

Ieri il Milan ha battuto la Roma a San Siro con il risultato di 3-1. A sbloccare il risultato ci ha pensato Olivier Giroud, a cui Pioli ha dato fiducia dal primo minuto schierandolo al centro dell’attacco rossonero.

Olivier ha ricambiato la fiducia trasformando al meglio il rigore concesso al Milan nei primi minuti di gara, dopo il tocco di braccio di Abraham sul siluro dalla distanza di Theo Hernandez. Giroud è stato freddo, anzi glaciale, spiazzando Rui Patricio con il suo mancino ed andando poi ad esultare con il pubblico di fede milanista.

L’ex Chelsea ha disputato una buonissima partita. Si è mosso tanto, ha messo in difficoltà la retroguardia difensiva della Roma. Insomma, sembra essere tornato in gran forma, quella forma che aveva fatto impazzire i tifosi ad inizio stagione prima dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto per un po’ di tempo lontano dal terreno di gioco. Adesso sarà importante il suo apporto alla causa, in particolar modo nell’alternanza lì davanti con Zlatan Ibrahimovic. I due dovranno essere bravi a gestirsi: Pioli in questo momento della stagione ha bisogno di entrambi.

Giroud, esordio su Instagram con gol

L’ottima prestazione di Giroud contro la Roma è stata anticipata dal suo sbarco su Instagram. Olivier si è presentato sul social per eccellenza pubblicando subito un post che lo raffigura con la maglia rossonera. Il resto poi ce lo ha fatto vedere in campo, e finalmente i tifosi del Milan possono da adesso taggarlo nelle loro stories…

Qualcuno lo ha già fatto. Parliamo di tre suoi compagni di squadra! C’è già ad esempio la foto pubblicata da Theo Hernandez, per l’esattezza un selfie che raffigura i due calciatori probabilmente a Milanello. Arrivato anche il saluto di un suo connazionale, Mike Maignan, che ha condiviso una foto di Giroud con in sottofondo una canzone che ripete più volte “OG”, le iniziali del suo nome e cognome.

Infine segnaliamo anche il post del suo compagno di reparto, Zlatan Ibrahimovic. Come sempre lo svedese si distingue dalla massa, e posta una foto di Olivier con le mani al cielo e poi scrive, tutto in francese: “Bienvenu Olivier Giroud, vive la France”. Sempre il solito…