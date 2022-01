Milan-Roma, lancio petardi: arrestato tifoso giallorosso

Daspo di cinque anni per il tifoso della Roma, che durante il match contro il Milan, a San Siro, ha lanciato petardi sugli spalti. Ecco cosa è successo

E’ stato individuato e arrestato il tifoso della Roma, che nel corso della partita a San Siro, contro il Milan, ha lanciato alcuni petardi, per l’esattezza tre.

Due indirizzati nel terzo anello verde, sotto il settore in cui si trovava, e uno è stato lanciato contro gli steward. Fortunatamente i lanci non hanno causato danni alle persone ma solo ad alcuni seggiolini.

Daspo di 5 anni

Come riporta il Corriere della Sera, il sostenitore della Roma, di 22 anni, aveva già numerosi precedenti di polizia alle spalle, oltre ad un avviso orale del Questore di Roma.

All’arrestato, preso mentre stava lasciando lo stadio, è stato anche contestato il reato di danneggiamento aggravato. Per il 22enne un Daspo di 5 anni per manifestazioni calcistiche in territorio europeo oltre che per l’accesso a Trigoria.