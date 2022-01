Milan, tutti pazzi per Florenzi: “Tutto un altro giocatore”

Il terzino rossonero nelle sue prime gare era stato criticato, ma adesso i tifosi hanno cambiato idea. Quanti elogi su Twitter

Il Milan, nonostante le mille difficoltà, è riuscito a battere la Roma con una prestazione sontuosa e di carattere, schiacciando nel vero senso della parola i giallorossi di Mourinho che, nel post-partita, hanno recriminato per la direzione arbitrale.

Nella splendida serata di ieri in una cornice fantastica come quella di San Siro, la squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di una super prova, anche avendo gli uomini contati ed una formazione completamente rivisitata. La forza del Milan di quest’anno è proprio la forza del gruppo: ogni giocatore chiamato in causa si fa trovare pronto e dimostra di essere da Milan.

Uno di questi corrisponde al nome di Alessandro Florenzi, che la gara di ieri la sentiva in modo particolare. Romano e romanista da sempre, ha giocato nella squadra della Capitale per gran parte della sua carriera anche se il rapporto con la tifoseria è ormai inclinato. Forse è per questo che spesso, durante i novanta minuti, ha cercato il gol con conclusioni dalla distanza ma in particolar modo con una punizione spettacolare che ha colpito l’incrocio dei pali, facendo venire i brividi al pubblico del Meazza.

Tifosi pazzi di Florenzi: i commenti su Twitter

La prestazione di Florenzi non è passata inosservata. Il suo inizio di avventura al Milan non è stato dei migliori, a causa di una forma fisica non delle migliori e probabilmente un ambientamento in una nuova città che non è stato molto rapido. Tutti fattori che avevano fatto piovere critiche sull’acquisto del giocatore da parte della dirigenza rossonera. In mezzo anche una operazione al ginocchio che gli ha impedito di scendere in campo con continuità.

Ma dopo un avvio difficile, adesso Ale sembra un altro calciatore. Volto sereno, condizione atletica ottimale ed un carattere forte e deciso. L’esperienza di Florenzi può essere davvero importante nello spogliatoio rossonero ed ora sembra averlo capito anche lui.

I tifosi del Milan hanno cambiato totalmente idea su di lui. E’ già diventato un beniamino del pubblico, per la sua abnegazione e attaccamento alla maglia. Tanto che l’hashtag Florenzi è in questo momento in tendenza su Twitter. Tanti i commenti in cui si chiede alla società di riscattarlo. Gli addetti ai lavori però sapevano sin dal principio che tipo di giocatore è Florenzi: se sta bene fisicamente, il suo contributo si rivelerà fondamentale sino al termine della stagione.

Due parole anche su Florenzi: dovreste avere la decenza di tacere ed ammettere di non aver avuto ragione. Dopo l’intervento e il cambio ruolo (da terzino è scarso cit.) altro giocatore. E se oggi la linea difensiva ha retto alla grande è anche merito suo. Peace — G. (@doublegiem) January 6, 2022

Capisco che siate obbligati, per contratto INPS, a dover fare i personaggi a qualsiasi costo, ma Florenzi da quando è tornato dall’operazione non ha sbagliato mezzo intervento. Tutto un altro giocatore — Marco (@MaSte92_) January 6, 2022