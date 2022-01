Milan, doppia vittoria in stagione sulla Roma | 2 precedenti fanno ben sperare

Il Milan ha battuto due volte la Roma nella stessa stagione, sia all’andata che al ritorno. Come in altri precedenti molto fortunati.

Il Milan ha aperto il girone di ritorno del campionato 2021-2022 con una vittoria. Tra l’altro fra mille difficoltà per le numerose assenze, per di più contro una rivale di alta classifica come la Roma. Il 3-1 di ieri sera è da prendere come una seria candidatura alla lotta per lo Scudetto, un messaggio chiaro all’Inter capolista.

Inoltre il Milan si regala una doppia vittoria, tra andata e ritorno, contro un’ostica rivale. E’ capitato poche volte negli ultimi 25 anni che la squadra rossonera in Serie A riuscisse ad ottenere 6 punti contro la Roma nello stesso torneo. Altro ottimo segnale, visti anche i precedenti fortunati.

Le altre occasioni di questo quarto di secolo in cui il Milan è riuscito in questa piccola impresa risalgono alla stagione 1995-1996, a quella del 2003-2004 e più recentemente dieci anni fa, nell’annata 2011-2012.

6 punti contro la Roma: in due occasioni fu Scudetto rossonero

Nelle tre annate che abbiamo citato, il Milan ha sempre chiuso sul podio. Come se la doppia vittoria sulla Roma, non così comune, rappresentasse una sorta di lascia passare per la vetta finale della classifica. Nel ’96 e nel 2004 il Milan si è laureato campione d’Italia, mentre dieci anni fa esatti la squadra di Allegri si piazzò al secondo posto, nel campionato del gol fantasma di Muntari.

Particolare come nel 1995-96 il Milan ottenne gli stessi identici risultati di oggi contro la Roma. Nella sfida d’andata all’Olimpico l’allora squadra di Fabio Capello si impose per 2-1, con doppietta di George Weah e rete giallorossa di Balbo. Il match di ritorno a San Siro si concluse 3-1 esattamente come ieri: i gol di Weah, Panucci e l’autorete di Aldair consegnò un importante successo ai padroni di casa.

L’altro precedente fortunato è quello del 2003-04. L’unico Scudetto vinto da Carlo Ancelotti come allenatore del Milan passò dal doppio scontro diretto con la Roma, allora rivale principale per il titolo. All’Olimpico (proprio il 6 gennaio) un super Shevchenko asfaltò i giallorossi con una doppietta nel 2-1 finale. La gara di ritorno a San Siro consegnò il titolo matematicamente al Milan: vittoria per 1-0 con una rete ad inizio gare sempre del bomber ucraino.

Meno fortunato il precedente del 2011-2012. Zlatan Ibrahimovic fu un incubo ad occhi aperti per la Roma di Luis Enrique: doppietta sia nel 3-2 dell’andata, sia nel 2-1 in rimonta del ritorno. Purtroppo il Milan di mister Allegri, campione d’Italia in carica, non riuscì a riconfermarsi. Anche per colpa di quel Milan-Juve 1-1 incriminato del 25 febbraio di dieci anni orsono…