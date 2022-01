Venezia-Milan, arbitra Irrati: i precedenti con i rossoneri

Ufficializzate tutte le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno: c’è Irrati per il Milan.

Archiviate le gare di ieri nel giorno dell’Epifania, il campionato di Serie A si focalizza subito verso la prossima giornata di campionato. Quella che si disputerà totalmente domenica 9 gennaio, valida per il 20° turno.

Il Milan farà visita al Venezia allo stadio Penzo per la seconda partita del girone di ritorno. Poco fa l’AIA e la FIGC hanno ufficializzato come di consueto le designazioni arbitrali per il suddetto turno di campionato.

La sfida che si disputerà in Laguna alle ore 12:30 di domenica sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati. Il fischietto della sezione di Pistoia sarà coadiuvato dai guardalinee Colarossi e Scarpa. Il quarto uomo sarà il signor Meraviglia, mentre l’addetto alla sala VAR sarà l’esperto Mazzoleni.

Milan, solo due sconfitte con Irrati. Entrambe con la Juventus

Sarà il dodicesimo incrocio ufficiale in carriera per Irrati con il Milan, tra gare di Serie A e di Coppa Italia. I precedenti sono tutto sommato positivi per i rossoneri: 6 vittorie del Milan, tre pareggi e soltanto due sconfitte quando l’arbitro toscano ha diretto le gare del Diavolo.

Gli unici due k.o. del Milan negli incroci con Irrati risalgono a due sfide contro la Juventus. L’ultimo precedente in assoluto riguarda proprio la vittoria bianconera di un anno fa a San Siro per 3-1. L’altro nei quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017, in cui la Juve di Allegri la spuntò sul Milan di Montella per 2-1.

Si deve tornare alla stagione 2019-2020 per trovare l’ultima vittoria in Serie A del Milan con Irrati come arbitro. Il 15 luglio 2020 (alla ripresa dopo il lockdown obbligato) i rossoneri sconfissero in casa il Parma per 3-1.

Primissima volta nel massimo campionato tra Irrati ed il Venezia. Il fischietto classe 1979 ha incrociato la formazione lagunare soltanto in tre occasioni. Due volte in Serie B (l’ultima nei playoff promozione dello scorso anno) ed una nel lontano 2008 quando il Venezia navigava ancora in Serie C1.