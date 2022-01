Dalla Francia – Milan sull’enfant prodige: concorrenza da Bayern e Atletico

Come riferito dal quotidiano francese Foot Mercato, i rossoneri sono forti sul giovane centrocampista del Nancy. La concorrenza però è tanta.

Questo mese non riguarderà solo le trattative fra i club ma anche i possibili accordi fra i calciatori in scadenza nel prossimo giugno e le nuove squadre.

Il Milan è molto attento anche e soprattutto a queste situazione, che permettono di rinforzare la rosa per le successive stagioni senza esborsi economici esagerati per i cartellini. Maldini già da tempo si è mosso in questa direzione, con l’idea di provare a tesserare i talenti più interessanti che sta proponendo il calcio europeo, con un occhio di riguardo, come sempre in questi ultimi anni, alla Ligue 1.

Dalla Francia continuano a confermare infatti l’interesse della squadra rossonera per il giovane centrocampista del Nancy, Warren Bondo. Il centrocampista, ora 18enne e diventato professionista nel 2019, aveva già succitato il desiderio del Diavolo nella scorsa estate. La squadra rossonera era stata infatti molto vicina a portarlo a Milano già allora.

A riportare la notizia è il quotidiano transalpino Foot Mercato, che specifica come però sul classe 2003 siano molto attenti anche due top club europei. Su Bondo ci sono infatti gli occhi dei tedeschi del Bayern Monaco e degli spagnoli dell’Atletico Madrid.

Tutti su Bondo: anche due club francesi lo vogliono

Bayern e Atletico non sono però le uniche insidie per Maldini. Foot Mercato spiega in effetti che sul numero 8 del Nancy ci sarebbero anche due club di Ligue 1. Si tratta del Rennes e del Monaco, che conoscono bene Bondo e non vogliono farsi scappare un talento francese. Il centrocampista, paragonato in Francia a Paul Pogba, ha collezionato già 15 presenze quest’anno fra tutte le competizioni, con 1 gol e 1 assist anche all’attivo.

Ci sarà da capire se questi club proveranno ad anticipare il colpo, strappandolo al Nancy già in questa sessione di mercato, oppure proveranno a convincere il giovane talento a firmare per il prossimo anno.