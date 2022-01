Diretta Live Venezia-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 20esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

19′ – Il Venezia ci prova, cerca di creare problemi ai rossoneri, che si stanno difendendo bene finora.

15′ – Ottimo intervento difensivo di Kalulu, che anticipa bene Henry in area.

12′ – Su cross insidioso di Theo Hernandez è bravo Romeo ad anticipare prima Kalulu e poi Bakayoko.

11′ – Leao devastante in velocità, entra in area e crossa basso, Busio mette in corner.

10′ – Aramu ci prova col sinistro dalla distanza, pallone ampiamente fuori.

8′ – Schema da corner, Florenzi serve Theo Hernandez per il tiro al volo da fuori area, palla alta.

7′ – Leao si libera al tiro col destro in area, bravo Romero a mettere in angolo.

5′ – Ammonito Saelemaekers per fallo su Busio.

2′ – GOL MILAN! Ibrahimovic! Su assist di Leao il bomber svedese mette in rete a pochi passi dalla porta.

1′ – Match iniziato allo stadio Pierluigi Penzo!

Alle 12:30 l’arbitro Irrati darà il via alla gara.

Serie A, formazioni ufficiali di Venezia-Milan

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Ampadu; Aramu; Henry, Okereke. A disp.: Lezzerini; Modolo, Molinaro, Schnegg; Bjarkason, Črnigoj, Fiordilino, Kiyine, Peretz; Forte, Johnsen, Sigurðsson. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Nava; Conti, Stanga; Krunić, Messias; Giroud, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

La presentazione della partita

Dopo la meritata e convincente vittoria contro la Roma, il Milan affronta la trasferta a Venezia. Una partita da non sottovalutare affatto per i rossoneri, che anche allo stadio Pierluigi Penzo dovranno fare a meno di diversi giocatori.

Sono rimasti fuori dalla lista dei convocati Tatarusanu, Plizzari, Kjaer, Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré, Kessie, Bennacer, Castillejo e Pellegri. I motivi delle assenze sono diversi, ma resta il fatto che Pioli anche oggi si trova in emergenza in difesa. Ancora spazio alla coppia centrale inedita Gabbia-Kalulu, mentre a destra è confermato Florenzi dal 1′.

Zanetti contro il Diavolo deve rinunciare a Caldara e Tessmann per squalifica, mentre Ebuehi è in Coppa d’Africa e Vacca è out per problemi fisici. La squadra veneta arriva più riposata a questo appuntamento, dato che non ha giocato contro la Salernitana nella scorsa giornata. Di fronte al proprio pubblico vuole ben figurare e magari strappare un risultato utile per la corsa salvezza.