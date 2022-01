Venezia-Milan streaming e diretta tv: dove vedere il match di oggi

Venezia-Milan apre il programma della 21.a giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Si gioca al Penzo alle 12.30. Di seguito le indicazioni su dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Dopo la bella vittoria per 3-1 contro la Roma, il 2022 del Milan presegue con il secondo match del girone di ritorno. Prima trasferta dell’anno per i rossoneri che tornano ad affrontare il Venezia dopo 20 anni in Laguna. Per i padroni di casa, è l’esordio nel nuovo anno dopo il turno di stop forzato dell’Epifania con la mancata disputa della partita dell’Arechi contro la Salernitana.

Il Milan si presenta a Venezia nuovamente in emergenza. Nessun rientro tra gli indisponibili, assenti anche con la Roma cui si aggiungono Kessie, Bennacer e Toure impegnati nella Coppa d’Africa, al via oggi in Camerun. Pioli costretto a schierare nuovamente in difesa Gabbia e Kalulu. Tonali inamovibile in mediana mentre in avanti Leao dovrebbe partire titolare alla stregua di Ibrahimovic con Giroud e Saelemaekers inizialmente in panchina. Per il portoghese, in gol contro la Roma, un accostamento eccellente da parte di Pioli che l’ha paragonato a Henry, motivo in più per ben figurare alla prima dell’anno da titolare.

Venezia-Milan, Sky o Dazn: le indicazioni su dove vederla

Il match tra Venezia e Milan delle 12.30 di oggi sarà trasmessa in simulcast da Dazn e Sky. Su Dazn ci sarà la consueta direttamente streaming, in abbonamento, tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet. Amazon Fire Stick e console di gioco. Al contempo, Dazn è ricevibile anche su decoder Tim Vision o pc sul sito web ufficiale. Al termine di Venezia-Milan, la diretta di tutte le altre partite di giornata con l’opzione Zona Gol per quelle in contemporanea. Spiccano in serata, i due big match in esclusiva, Roma-Juventus delle 18.30 e Inter-Lazio delle 20.45.

Venezia-Milan sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 251 con il consueto pre e post partita e gli highlights subito visibili anche su Sky Sport 24 a differenza di quanto avviene per le partite in esclusiva su Dazn. Sky trasmetterà domenica 9 gennaio anche Udinese-Atalanta (16.30) e Genoa-Spezia (18.30)

Il Milan tornerà in campo giovedì 13 gennaio contro il Genoa in Coppa Italia (diretta su Canale 5 alle 21). In campionato, invece, lunedì 17 sfida a San Siro contro lo Spezia alle 18.30 in esclusiva su Dazn.