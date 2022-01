Sky – Milan, rinnovo Kessie: “Nessun contatto da agosto”

Notizie non confortanti dal fronte Kessie! Le ultime news sul rinnovo dell’ivoriano col Milan ci arrivano da Sky Sport…

Continua a tenere banco e ad impensierire i tifosi il mancato rinnovo di Franck Kessie. L’ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, pare ancora non aver deciso il suo futuro prossimo. Le famigerate promesse estive non sono mai state mantenute, almeno per il momento.

“Torno dalle Olimpiadi e firmo” la fatidica frase pronunciata da Franck ai microfoni della Gazzetta dello Sport in estate. Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti tifosi, che riponevano nel centrocampista grande fiducia. Adesso, le stesse parole pesano come una gran presa in giro.

A giugno 2022 tra Milan e Kessie potrà essere addio, nel modo meno riconoscente possibile. Un pò come accaduto con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La promessa non mantenuta da Kessie è coincisa con l’arrivo di diverse notizie di mercato che lo davano vicino a top club come Paris Saint Germain, Real Madrid e Liverpool.

Ad oggi, la questione è irrisolta e piena di incognite. Una cosa è certa, il motivo del mancato rinnovo di Kessie è puramente legato a fattori economici. Attualmente, guadagna 2,2 milioni di euro in rossonero, e Maldini e Massara si sono spinti ad offrire circa 6 milioni di euro per il prolungamento di contratto.

Cifra che inizialmente sembrava andar bene al giocatore e al suo manager Atangana. Ma col passare del tempo, le pretese economiche dei diretti interessati sono lievitate. Si parla di una richiesta pari a 8 milioni di euro o poco più. Ad oggi, sembra inevitabile una separazione tra l’ivoriano e il club rossonero. Le ultime news sulla questione ci arrivano da Sky Sport.

Baiocchini: “Il Milan potrebbe fare una nuova offerta

Intervenuto durante la trasmissione Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul rinnovo di Franck Kessie col Milan. Secondo il noto giornalista, il Milan e l’entourage del giocatore non dialogano da agosto. Una notizia che getta gran pessimismo sulla possibile riuscita del rinnovo. Queste le parole di Baiocchini per Sky Sport: