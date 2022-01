Milan, sondaggio per il centrocampista | La formula dell’affare

La società rossonera pensa all’arrivo di un rinforzo in mediana: avviati i primi contatti.

La missione della dirigenza del Milan in questa finestra invernale del calciomercato è quella di prendere un nuovo difensore centrale. Una volta arrivato il sostituto dell’infortunato Simon Kjaer, potrebbero non esserci altre operazioni in entrata. Potrebbero, appunto.

Non è escluso che Paolo Maldini e Frederic Massara, se dovessero mettere a segno tutte le cessioni previste, regalino a Stefano Pioli un altro innesto. Nonostante la squadra sia già ritenuta competitiva, si potrebbero valutare eventuali affari a condizioni economiche vantaggiose. Non bisogna aspettarsi investimenti onerosi, ma solo operazioni con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, idea Amrabat: la condizione della Fiorentina

Considerando la partenza di Franck Kessie e Ismael Bennacer per la Coppa d’Africa, si è ipotizzato l’arrivo di un nuovo centrocampista. Tuttavia, dal Milan è trapelata fiducia su Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko come spalle che si devono alternare al fianco di Sandro Tonali.

Ma secondo quanto rivelato dal quotidiano La Nazione, la dirigenza rossonera avrebbe effettuato un sondaggio per Sofyan Amrabat. Il centrocampista classe 1996 ha avuto un rendimento sotto le aspettative alla Fiorentina, disposta a cederlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Va detto che anche Amrabat è impegnato in Coppa d’Africa, quindi non potrebbe essere subito a disposizione di Pioli. Bisognerà aspettare che rientri dall’impegno con la nazionale del Marocco. Questo è un aspetto di cui tenere conto, ovviamente.

Il giocatore vuole lasciare Firenze, dove non sta brillando. Mister Vincenzo Italiano non lo ritiene indispensabile per il suo progetto e ha già dato il suo assenso all’eventuale cessione. A monitorare la situazione di Amrabat c’è anche il Torino, dove Ivan Juric lo accoglierebbe a braccia aperte dopo averlo allenato e valorizzato all’Hellas Verona. In maglia granata certamente avrebbe spazio e chance di rilanciarsi.

In chiave Milan non ci sembra un’operazione fattibilissima, tenendo conto del fattore Coppa d’Africa e della condizione fissata dalla Fiorentina per il trasferimento. I viola hanno investito quasi 20 milioni di euro nel 2020 per comprare il suo cartellino e vuole recuperare più soldi possibile con la sua cessione. Il direttore generale Joe Barone ha già dichiarato che il club valuterà le offerte per il calciatore. Verosimilmente il prezzo si è dimezzato rispetto a due anni fa, pertanto a Firenze non potranno eccedere con le richieste.