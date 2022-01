Calabria conferma: “Sono positivo al Covid, mi mancate”

Il terzino rossonero, alle prese con il Coronavirus, ha postato una breve lettera rivolta ai tifosi del Milan sul suo profilo ufficiale Twitter

Davide Calabria è uno di quei giocatori che presto potrebbero diventare delle vere e proprie bandiere del Milan. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, sa bene cosa significa giocare con la maglia del diavolo addosso.

Calabria non sta affatto vivendo un periodo facile e sereno. Viene da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per varie settimane, e al momento del recupero non è potuto scendere ugualmente in campo a causa di questo maledetto Covid-19 che ha colpito alcuni giocatori del Milan, tra cui lui. Il suo posto è al momento occupato da Florenzi, che sta facendo davvero bene in quella posizione.

Ovviamente tutti aspettiamo il rientro di Davide, Stefano Pioli compreso. Ha portato già diverse volte la fascia di capitano al braccio perché conosce il valore della parola Milan. Nei suoi primi anni da calciatore professionista la carriera del giovane Calabria non è andata benissimo, anche a causa di un periodo del club non proprio idilliaco. Ma con il “risveglio dal letargo” anche il numero 2 rossonero sembra essersi ripreso e adesso è diventato una colonna portante del progetto che ha in mente la società.

Fatte queste dovute precisazioni, passiamo adesso all’argomento principale di cui vogliamo parlare, ovvero delle splendide parole riportate da Calabria sul suo profilo ufficiale Twitter. Non ha ancora assaporato l’odore dell’erbetta e dei tacchetti di ferro in questo 2022 per colpa del Coronavirus, dato che ha completamente recuperato dall’infortunio.

Un post che lascia presagire un po’ di malinconia, quella sana però che fa capire quanto Calabria tenga al Milan. Lui non vede l’ora di tornare a San Siro e spera ovviamente di farlo con tanti tifosi presenti sugli spalti. In caso di negativizzazione nei prossimi giorni, Davide tornerebbe ad allenarsi in gruppo e potrebbe, chissà, essere disponibile per il big match che si disputerà tra due settimane contro la Juventus.

È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid.

Sono in isolamento, ma sto bene.

Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi.

Ci vediamo presto 🔴⚫️💪🏼@acmilan pic.twitter.com/vyRfWPDBUY — Davide Calabria (@davidecalabria2) January 12, 2022

Manca poco, poi Calabria tornerà a far coppia con treno Hernandez.