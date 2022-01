Inter-Juve, subito polemiche: niente rigore, Inzaghi furioso

Già tante proteste nel primo tempo della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus: furiosi i giocatori nerazzurri per un rigore dubbio non concesso

Subito tante emozioni a San Siro nel match di Supercoppa tra Inter e Juventus che si sta disputando in questo momento. Dopo pochi minuti un episodio dubbio ha fatto andare su tutte le furie Simone Inzaghi.

Una gara molto sentita, da sempre, quella tra Inter e Juventus. Sempre tante sono state le polemiche arbitrali nel corso degli ultimi anni e anche in questa gara ci saranno. Dopo pochi minuti Barella è finito giù nell’area bianconera atterrato, a suo dire, da Giorgio Chiellini. L’arbitro ha fatto subito cenno di proseguire ed il Var non ha ritenuto opportuno cambiare la decisione del direttore di gara.

Doveri è stato letteralmente accerchiato dai giocatori nerazzurri, Inzaghi quasi stava per entrare in campo ed è stato trattenuto a fatica dal quarto ufficiale. I social si sono già scatenati con l’hashtag #InterJuve che ha preso un’impennata clamorosa dopo l’episodio.

Preferiamo astenerci dalle valutazioni tecniche, in quanto è evidente che questo è un rigore che si può come non si può dare. L’arbitro ha deciso di far proseguire ed il Var non lo ha ritenuto un chiaro errore di valutazione, facendo così infuriare i cugini del Milan.