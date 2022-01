Non solo Bailly: un altro colpo dallo United, a zero!

Il centrocampista si svincolerà dai Red Devils al termine della stagione. ESPN fa il nome dei rossoneri tra le candidate, ma in pole c’è un club di Premier League.

L’avventura di Jesse Lingard al Manchester United si sta per chiudere. Dopo sette stagioni all’Old Trafford, intervallate da due esperienze in prestito, il classe ’92 si svincolerà e sarà libero di accasarsi dove preferisce.

Il trequartista sta valutando tutte le ipotesi per il suo futuro per poi prendere la sua decisione finali. Il suo obiettivo è quello di trovare un club con cui possa essere protagonista e giocare da titolare ad alti livelli. A Manchester quest’anno non ha ancora iniziato infatti una singola partita da titolare: 13 presenze fino a questo momento, tutte quante da subentrato. Fonti vicine al quotidiano ESPN hanno fatto sapere che il centrocampista sarebbe desideroso di riconquistare la Nazionale inglese in vista del Mondiale in Qatar.

Il ct Southgate però potrà prenderlo in considerazione solo se tornerà a giocare con continuità. Il giocatore è spesso stato accostato al Milan e dall’Inghilterra continuano a fare il nome dei rossoneri in relazione al suo futuro, ma attualmente è un altro club ad essere in pole per assicurarsi le sue prestazioni.

Milan su Lingard, ma il Tottenham è in pole

Secondo quanto riferito da ESPN, in Premier League c’è il Tottenham che sarebbe interessato a tesserarlo dalla prossima stagione, prelevandolo quindi in estate a titolo gratuito. Il contratto del 29enne con i Red Devils scadrà alla fine dell’anno e gli Spurs sono in corsa per il colpo. Non ci sarebbe stata però ancora un’offerta formale al giocatore da parte della squadra allenata da Antonio Conte.

Un amore, quello tra Lingard e il Manchester United, che non è mai sbocciato definitivamente. L’inglese ha fatto vedere le cose migliori quando ha giocato in prestito con la maglia del West Ham (9 gol in 16 apparizioni nei sei mesi con gli Hammers). ESPN spiega che sulle tracce del giocatore ci sono il Barcellona e anche il Milan.