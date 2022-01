Milan, super colpo in attacco: Juventus beffata

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Milan è tra le tre pretendenti al cartellino del fuori classe olandese…

Le sue prestazioni sono calate in maniera netta dopo l’addio di Ronald Koeman al Barcellona. Era stato proprio il tecnico olandese a farsi garante dell’arrivo dell’attaccante, che nelle prime apparizioni aveva parecchio convinto l’ambiente blaugrana. Con Xavi in panchina, le cose sono cambiate in maniera evidente.

Memphis Depay non è più lo stesso giocatore visto nei primi mesi al Barcellona, e ancor di più al Lione, club nel quale si è consacrato assoluto top player. Il club di Laporta sta adesso riflettendo sul da farsi. Date le scarse prestazioni, sarebbe forse il caso di cedere Depay per provare a guadagnare una importante cifra.

Depay è arrivato in blaugrana a parametro zero, firmando un contratto biennale, sino al 2023 quindi. Non c’è traccia di rinnovo, per questo il costo del suo cartellino non dovrebbe essere esagerato ad un anno dalla scadenza del contratto. Per aggiudicarsi il classe 1994 potrebbero bastare 25-30 milioni di euro, una cifra lontana dai 60 milioni del 2019.

Secondo quanto filtra dalla Spagna, Memphis Depay è nel mirino della Serie A. Sono tre i club interessati a lui in vista dell’estate. Tra questi c’è il Milan.

Depay, è sfida tra Milan, Inter e Juve

Il noto portale di mercato iberico, fichajes.net, ha dedicato un curioso pezzo a Memphis Depay. Secondo il media spagnolo, il Barcellona è pronto a mettere sul mercato il fantasista olandese, e Milan, Inter e Juventus sarebbero i club più interessati a lui. Ovviamente, si parla di un ipotetico investimento estivo.

L’Inter di Simone Inzaghi vorrebbe rimpolpare il reparto d’attacco, dato che Alexis Sanchez è in uscita e serve un valido sostituto ad Edin Dzeko; un centravanti di razza. Discorso simile per la Juventus, che dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e il recente infortunio di Federico Chiesa ha bisogno di un attaccante potente ed esplosivo all’altezza dei due citati.

Il Milan, secondo fichajes.net, deve cominciare a pensare al sostituto di Zlatan Ibrahimovic e Oliver Giroud. In realtà, il media spagnolo mette come partenza estiva più probabile quella del francese, e aggiunge quella di Rafael Leao. Voci di mercato che in Italia non vengono assolutamente condivise, anzi.

Ma ad ogni modo, in estate il Milan avrà probabilmente l’obbligo di rinforzare il reparto d’attacco, ma principalmente per sopperire alle incertezze che l’età di Ibrahimovic e di Giroud trasmettono all’area tecnica. Depay potrebbe essere realmente un’idea di Maldini e Massara? Al momento sembra un’ipotesi assai difficile.