Theo Hernandez e Brahim Diaz, cena con un pilota MotoGP | Foto

Theo Hernandez e Brahim Diaz a cena insieme a Milano, con loro c’era anche un famoso pilota della MotoGP.

Quello creato da Stefano Pioli è un gruppo fantastico. Al Milan si respira l’aria giusta per lavorare e fare risultati. Merito anche della dirigenza che ha puntato sui giocatori giusti. Tra loro i rapporti sono veramente buoni e lo si vede chiaramente.

Tra coloro che hanno legato molto ci sono Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi arrivati dal Real Madrid anche se in maglia blanca non si sono incrociati. Quando il trequartista andaluso si è trasferito dal Manchester City nel gennaio 2019, il terzino francese era in prestito alla Real Sociedad. Poi si sono ritrovati a Milanello e hanno stretto un ottimo rapporto.

Quartararo cena con Theo Hernandez e Brahim Diaz

Il buon legame tra Theo Hernandez e Brahim Diaz è stato confermato anche dalle foto apparse su Instagram nella serata di ieri. Infatti, i due calciatori del Milan erano a cena insieme ad altri amici. In un’immagine si vedono i due abbracciati.

A tavola con loro c’è anche Fabio Quartararo, pilota che ha vinto l’ultimo titolo mondiale MotoGP riportando la Yamaha al trionfo dopo sei anni. Il francese è un grande appassionato di calcio, ma la squadra italiana che tifa è la Juventus. Di recente è anche stato ospite alla Continassa, il centro sportivo bianconero.

Comunque Quartararo si è fatto regalare dal connazionale Theo Hernandez una maglia del Milan autografata e con una breve dedica. Il terzino rossonero ha pubblicato nelle sue storie Instagram la foto che li ritrae assieme.

Chissà se vedremo il campione in carica della MotoGP anche a San Siro, magari in occasione di Milan-Juventus in programma il 23 gennaio. Il pilota francese intanto si sta anche preparando anche per la sua nuova stagione sportiva, che scatterà a febbraio con il primo test di due giorni (5-6) a Sepang (Malesia) e poi proseguirà con un altro da tre (11-13 febbraio) in programma al Mandalika International Street Circuit (Indonesia). La prima gara del campionato è prevista il 6 marzo in Qatar presso il Losail International Circuit. L’obiettivo di Quartararo sarà quello di confermarsi campione del mondo.