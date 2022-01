Giudice Sportivo, rinvii Serie A per Covid: fissata la data per le decisioni

Il Giudice Sportivo ha fissato la data per le decisioni sulle partite rinviate a causa dei tanti giocatori positivi al Covid-19…

I primi giorni di gennaio non sono stati affatto semplici per il campionato di Serie A. L’aumento esponenziale dei contagi per Covid si è verificato anche nel mondo del calcio, e diverse squadre della massima serie sono state bloccate dalle ASL locali per l’elevato numero di giocatori positivi.

Inevitabilmente, tra dissensi e polemiche, alcune gare non sono state disputate. In particolare quelle del 6 gennaio. Ad oggi, non è chiaro quando le partite in questione verranno rigiocate. Il Giudice Sportivo, in tal senso, si è esposto nella giornata di oggi.

La Lega Serie A ha reso note le decisioni dell’organo di giustizia sportiva. Il Giudice ha fissato al 21 gennaio il giorno in cui verranno prese le decisioni definitive per le tre gare non disputate il 6 gennaio (Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia, Fiorentina Udinese). Il 25 gennaio verrà invece presa la decisione sul ricorso fatto dall’Udinese dopo la sfida affrontata lo scorso 9 gennaio contro l’Atalanta e terminata 2-6.

