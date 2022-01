Milan, addio Castillejo: un club è in pole

Dalla Spagna arrivano novità sulla situazione attorno a Samuel Castillejo. C’è un club di Liga favorito all’acquisto del rossonero…

A Casa Milan, oltre alla questione cruciale legata all’acquisto di un nuovo difensore, si riflette e si lavora anche sul fronte cessioni. Fare spazio e cedere gli esuberi è sicuramente una strategia essenziale per migliorare il tasso tecnico della rosa rossonera.

Il primo a salutare Milanello è stato Andrea Conti, passato in prestito alla Sampdoria. Adesso, rimangono da sciogliere i nodi legati alle situazioni di Samuel Castillejo, Pietro Pellegri e Matteo Gabbia. I tre sono dati come possibili uscenti in questo mercato di gennaio. Se sui due italiani si stanno facendo delle valutazioni più approfondite, sullo spagnolo sembrano esserci pochi dubbi.

Castillejo è con le valigie in mano, e non di certo da adesso. Già in estate, l’ala destra è stata ad un passo dall’addio ai colori rossoneri, poi, di fatto, la cessione non si è più concretizzata. Ma in questa finestra di mercato Maldini e Massara faranno di tutto per cedere lo spagnolo e provare ad incassare una modica cifra da reinvestire sul mercato, circa 7-8 milioni di euro.

Su Castillejo, sino a qualche tempo fa, sembrava forte l’interesse del Genoa. Ma la situazione, in termini di risultati, del club ligure non è di certo migliorata con l’arrivo di Andriy Shevchenko, e adesso il posto dell’ucraino sulla panchina rossoblù è in bilico. Samuel sarebbe stata una chiara richiesta dell’ex Milan, e per tale motivo attualmente è tutto in stallo.

Dalla Liga, però, potrebbe arrivare la giusta offerta per l’ala rossonera. I club potenzialmente interessati sono diversi, ma secondo notizie provenienti dalla Spagna uno di questi è in pole per l’acquisto di Samuel.

Pressing dalla Spagna

Il noto portale spagnolo AS ha raccontato di come l’Espanyol sia il club in pole per aggiudicarsi Samuel Castillejo. Da tempo, la società di Liga nutre un interesse per il rossonero, e questa sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per l’acquisto. L’Espanyol ha appena ceduto Alvaro Vadillo al Malaga, e ha quindi liberato un posto per un possibile innesto.

Inoltre, sono diversi i giocatori dei Periquitos con contratto in scadenza a giugno prossimo, e che quindi possono rappresentare delle partenze prossime. L’Espanyol ha lo spazio per piazzare il colpo Castillejo, e la trattativa potrebbe procedere al meglio anche grazie all’agente del rossonero. Difatti, il manager di Castillejo è lo stesso di Raul de Tomas, il faro dell’attacco biancoblu, e che nutre buoni rapporti con il club di Barcellona.

Insomma, le condizioni per la buona riuscita della trattativa non mancano. Nei prossimi giorni capiremo meglio quale potrà essere la prossima destinazione per Castillejo, e se proprio l’Espanyol.