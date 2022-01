Milan, niente Botman: annuncio ufficiale

Arrivano le parole del presidente del Lille, Olivier Létang. Dichiarazioni chiare che non lasciano più alcun dubbio. Ecco il messaggio del numero uno del club indirizzato al Milan ma anche al Newcastle, le due squadre che hanno mostrato maggiore interesse per l’olandese classe 2000

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri devono fare i conti con l’emergenza difensiva. Simon Kjaer, come è noto, ha chiuso la stagione anticipatamente ma Stefano Pioli per la partita contro lo Spezia dovrà fare a meno anche di Fikayo Tomori, operatosi ieri al menisco, e di Alessio Romagnoli, ancora positivo al Covid-19.

Lunedì sera, contro i liguri di Thiago Motta, toccherà dunque ancora a Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, giocare al centro della difesa, davanti a Mike Maignan.

Sono ore di riflessioni per Paolo Maldini e Frederic Massara: anticipare il grande investimento o ripiegare su un rincalzo? Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più, senza escludere la possibilità che il Milan, alla fine, resti così, senza acquistare nessuno, soprattutto se Tomori dovesse recuperare velocemente.

Leggi anche:

Stop dalla Francia

Nel frattempo dalla Francia, arrivano le dichiarazioni del presidente del Lille, Olivier Letang. Il numero uno del club francese ha parlato del futuro di Sven Botman: “Sven è un grande giocatore e un grande uomo – ha ammesso il presidente intervenuto in conferenza stampa -. Un giocatore che ha un grande potenziale, anche se non mi piace parlare di potenziale perché ha già espresso le sue qualità. Sven era già stato richiesto la scorsa estate, ma la posizione era molto chiara. Abbiamo bisogno di lui per questa stagione. Abbiamo obiettivi importanti per questo finale di stagione, quindi Sven rimarrà con noi per aiutarci a raggiungerli“.

Un messaggio chiaro da parte del numero uno Letang, a tutte le squadre, che sono interessate ad acquistare il classe 2000 in questa sessione di calciomercato. Parole che testimoniano come per il Milan sarà davvero complicato riuscire a convincere il Lille in questi giorni. Il numero uno dei francesi non hanno chiuso totalmente alla cessione di Botman ma tutto sembra rinviato alla prossima estate.

D’altronde il Newcastle si è visto respingere già ben due offerte importanti, negli ultimi giorni, superiori ai 35 milioni di euro. Per il Milan, con ogni probabilità, bisognerà dunque guardare altrove se si vorrà davvero acquistare un difensore in questa sessione di calciomercato.