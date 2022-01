Eriksen torna in Premier League: i dettagli del contratto

Eriksen ha deciso di tornare a giocare dopo i problemi al cuore avuti all’Europeo: a breve dovrebbe firmare con una società inglese.

Christian Eriksen ancora in Premier League. Dopo aver indossato la maglia del Tottenham tra il 2013 e il 2020, il centrocampista danese si sente pronto per una nuova esperienza in Inghilterra. Dopo i guai cardiaci accusati all’Europeo, sente di poter riprendere la sua carriera da calciatore.

Stando a quanto rivelato da The Athletic UK, l’ex Inter dovrebbe firmare un contratto con il Brentford. C’è una trattativa in corso che prevede un accordo di sei mesi con opzione per un rinnovo per un’altra stagione. Giustamente, il club inglese vuole testare le sue condizioni fisiche nei prossimi mesi prima di siglare un’intesa contrattuale più lunga.

Premier League, Eriksen verso il Brentford

Ricevuto l’ok dai dottori per tornarsi ad allenare, Eriksen ha lavorato in Danimarca con l’Odense e poi in Svizzera. Essendogli stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo dopo l’arresto cardiaco avuto all’Europeo, non può rientrare a giocare in Serie A perché le leggi italiane vietano di scendere in campo con tale dispositivo.

In Inghilterra la legge è differente e il centrocampista danese è molto motivato dal probabile ritorno in Premier League. Il Brentford occupa la quattordicesima posizione nella classifica del campionato e vuole salvarsi. L’ex di Tottenham e Inter spera di poter dare un contributo importante alla squadra. Ovviamente gli servirà del tempo per riprendere il ritmo partita e potersi esprimere su buoni livelli.

Sicuramente il fatto che Eriksen possa tornare a giocare rappresenta una bella notizia, pensando a cosa ha rischiato a giugno. I dottori ritengono che possa farlo e dunque lui vuole rimettersi gli scarpini. La speranza è che non ci siano rischi e problemi futuri. La sua scelta è per certi versi molto coraggiosa, perché molti al suo posto si sarebbero ritirati. Facciamo i nostri più sentiti auguri a Christian.