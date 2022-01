Torino, Pellegri è più vicino? La mossa che conferma!

Il centravanti di proprietà del Monaco piace ai piemontesi che però prima devono cedere. L’attaccante del Milan non è l’unico obiettivo.

In questa sessione invernale di mercato il Milan sta valutando anche le situazioni in uscita. Ci sono diversi elementi che potrebbero lasciare Milanello in questa finestra, per andare a giocare con maggiore continuità.

Andrea Conti ha già lasciato il club rossonero per andare alla Sampdoria. Potrebbero andar via anche Castillejo e Plizzari: per il primo offerte dalla Liga mentre il secondo piace a diversi club di Serie B. Un altro giocatore che in questi primi mesi della stagione non è riuscito a trovare spazio e che potrebbe salutare è Pietro Pellegri. Ormai da giorni si parla della possibilità che il classe 2001, in prestito dal Monaco, possa andare al Torino per riabbracciare il suo vecchio allenatore Ivan Juric.

Con l’infortunio di Belotti, in queste ultime settimane è stato Sanabria a prendersi la scena nell’attacco dei granata. Il paraguaiano è ora titolare fisso, in attesa del rientro del Gallo. Intanto però la società piemontese valuta un innesto di prospettiva in quel ruolo e potrebbe fare un’operazione già in questa sessione di gennaio.

Torino, Zaza è in uscita

C’è però una situazione da risolvere prima ed è quella legata al Simone Zaza. L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale ormai gioca con il contagocce e Cairo vuole cederlo prima di fare qualsiasi operazione in entrata. La notizia è confermata da Tuttomercatoweb. Il fatto che Zaza sia considerato in uscita conferma la volontà del Toro di prendere un attaccante. Pellegri è senza dubbio la prima scelta ma se la trattativa non si dovesse sbloccare la società del presidente Cairo non si farà trovare impreparata.

Leggi anche:

Non solo Pellegri: il Torino valuta due alternative

Pellegri tuttavia, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, non è l’unico profilo valutato dal Torino per l’attacco. Il ds Vagnati infatti ha messo nel mirino altri due possibili obiettivi per il reparto avanzato, anche questi molto giovani. Il primo è l’attaccante senegalese della SPAL, Demba Seck, classe 2001 per il quale i granata hanno già fatto una prima offerta. Il secondo è il giovanissimo Marko Lazetic, talento classe 2004 della Stella Rossa.

Il Torino quindi studia diverse soluzioni per l’attacco in caso di uscita di Zaza. Ovviamente, oltre alle cessioni, l’altro problema è legato al fatto che il Milan dovrebbe prima riscattare il giovane attaccante dal Monaco. L’accordo stabilito in estate era sui 7 milioni di euro.