Milan-Spezia, clamore anche in Spagna: “Errore da non credere” – FOTO

Anche i quotidiani ed i portali spagnoli sono indignati dopo l’episodio arbitrale che ha compromesso la gara tra il Milan e lo Spezia.

Un errore, quello del signor Serra, che ha inevitabilmente fatto il giro del mondo. Un vizio di forma arbitrale che ha letteralmente segnato lo svolgimento del match tra Milan e Spezia. E che, probabilmente, condizionerà anche sia la corsa allo Scudetto sia la lotta per la salvezza.

L’abbaglio del fischietto torinese è stato principalmente quello di non aver concesso il vantaggio, come da regolamento, fischiando nel momento in cui Junior Messias stava calciando in porta dopo un fallo di Bastoni su Rebic. Le scuse di Serra sono apparse sincere, ma non leniscono la delusione in casa rossonera.

Un errore clamoroso che, come detto, ha sorpreso in molti anche fuori dai confini italici. La stampa spagnola in particolar modo ha analizzato il match Milan-Spezia ed avuto le stesse reazioni nostrani. Incredulità sull’episodio che ha in qualche modo deciso l’andamento della gara nei minuti di recupero.

Leggi anche:

Il quotidiano Marca attonito: “Errore da non credere!”

Persino un quotidiano sportivo di grande risonanza in Spagna come Marca ha dato spazio ai destini del Milan. I colleghi iberici hanno dimostrato grande clamore per l’episodio ormai già raccontato. Il titolo è tutto un programma: “Da non credere! Annullano (sbagliando) questo golazo del 2-1 e poi perdono al 96′ per 1-2!”.

😲😲😲 De no creer: anulan (mal) este golazo del Milan para el 2-1 en el 92’… ¡y pierden 1-2 en el 96′! https://t.co/Vh20PKMqfm — MARCA (@marca) January 17, 2022

Un abbaglio arbitrale che dunque lascia interdetti anche dall’altro lato del Mediterraneo. Evidentemente le proteste del Milan e le lamentele dei tifosi non sono un’usanza solo italiana. Bensì, quando c’è un errore del genere anche all’estero si evidenzia e si mette in luce l’episodio incriminato.

Anche il portale Tyc Sports usa parole forti per commentare ciò che è accaduto al 92′ minuto di Milan-Spezia: “Scandalo in Italia, il Milan resta senza punti per un enorme errore arbitrale. L’arbitro Serra ha influito nella sconfitta dei padroni di casa annullando incredibilmente il gol legittimo di Messias”.