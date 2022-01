Ripetizione Milan-Spezia, interviene il Codacons: clamorosa richiesta

Arriva la richiesta del Codancons, ovvero l’associazione che difende i consumatori, riguardo la possibile ripetizione del match di ieri.

Il day after di Milan-Spezia è amarissimo per i calciatori ed i tifosi rossoneri. Una partita assurda, dominata e poi gettata al vento fino alla beffa dell’1-2 finale di Gyasi. Ma soprattutto c’è tanta rabbia per l’abbaglio arbitrale che ha inciso sull’esito del match in pieno recupero.

Polemiche a non finire per il fischio fin troppo anticipato del signor Serra, che ha clamorosamente fermato l’azione del Milan che avrebbe portato pochi secondi dopo al gol-vittoria di Messias. Si è dunque passati dal 2-1 possibile per i rossoneri ed a tre punti chiave nella lotta scudetto, ad una sconfitta immeritata e clamorosa.

A fine partita sono arrivate i mea culpa sia di Serra stesso che del vice-designatore Gervasoni, presente negli spogliatoi di San Siro. Ma ciò non basta a lenire l’insoddisfazione del Milan ed il ritardo in classifica rispetto ai rivali dell’Inter. Per questo motivo scende in campo il Codacons, che ha ufficialmente richiesto la ripetizione della partita.

Milan-Spezia da ripetere: “Enorme danno per tifosi e classifica”

La nota associazione per la difesa di utenti e consumatori ha deciso di intervenire. Il Codacons ha pubblicato quest’oggi una nota in cui richiede formalmente alla Lega Serie A la ripetizione dell’incontro Milan-Spezia, per via di un errore di forma che danneggia tutte le parti in causa.

“Milan-Spezia è stata condizionata da un gravissimo errore tecnico dell’abritro – si legge nella nota – Si tratta senza dubbio di un episodio che danneggia i tifosi, gli scommettitori ed il regolare svolgimento del campionato di calcio“. La richiesta arriva dunque anche a protezione di chi ha un ruolo attivo nel campionato in corso.

Il presidente Codacons Marco Donzelli ha affermato: “Chiederemo formalmente alla Figc la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici”. Il Milan effettivamente è stato svantaggiato nella caccia all’obiettivo primario, ovvero lo Scudetto 2021-2022.

Ma c’è la reale possibilità di una ripetizione? Il regolamento parla di eventualità aperta, nel caso in cui l’arbitro in questione ammettesse l’errore tecnico. Ma è proprio il termine ‘tecnico’ ad essere ambivalente: va chiarito con qualche tipo di abbaglio è naturale ripetere il match oppure no.