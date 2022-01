Milan, si complica il difensore: arriva il no

Le ultime dall’Inghilterra su Japhet Tanganga, il difensore del Tottenham, messo nel mirino dal Milan. Ecco le novità da Londra

Continua la ricerca del difensore in casa Milan. In questi giorni sono stati davvero parecchi i nomi del calciatori accostati al club rossonero. Trovare un sostituto di Simon Kjaer è stata sempre la priorità per Paolo Maldini e Frederic Massara ma al 19 gennaio nessun acquisto è stato ancora fatto.

Nemmeno l’infortunio di Fikayo Tomori, che lo costringerà a saltare il prossimo match di campionato contro la Juventus e non solo, ha spinto il Milan a premere il piede sul tasto dell’acceleratore per l’acquisto di un nuovo centrale.

Verosimilmente si aspetterà l’ultima settimana per dare l’assalto ad un nuovo calciatore. Per il momento, dunque, ci si affiderà a Pierre Kalulu, Matteo Gabbia e finalmente ad Alessio Romagnoli, oggi tornato in gruppo, dopo essere guarito dal Covid-19.

Nome caldo

Nelle ultime ore, il nome caldo del mercato rossonero è sicuramente quello di Japhet Tanganga. Il Milan vorrebbe prendere il centrale classe 1999 del Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore è scivolato nelle gerarchie con Antonio Conte e rischia di giocare davvero pochissimo con il ritorno di Eric Dier e Cristian Romero, dai rispettivi infortuni. Tanganga, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, è dietro anche a Davinson Sanchez.

Ecco perché l’idea Milan potrebbe davvero essere presa in considerazione. In Inghilterra, ‘The Athletic’ sottolinea, però, come il calciatore preferirebbe restare a vestire la maglia degli Spurs. Anche lo stesso Tottenham non appare così convinto di privarsi del calciatore.

Una risposta definitiva è attesa nei prossimi giorni, già all’inizio della prossima settimana. Il Milan – si legge – non è l’unica squadra italiana sulle sue tracce: il giocatore, che il prossimo 31 marzo compirà 23 anni, piace in Serie A ma anche in Premier League.

Sky Sport, ribadisce che per il momento la risposta di Fabio Paratici, dirigente del Tottenham, è un no ma come detto bisogna attendere lunedì per capirne di più

Alternative sul mercato

Come detto sono davvero diversi i nomi di difensori finiti sul taccuino del Milan. Molti conducono in Inghilterra: non può essere abbandonata, infatti, la pista che porta a Bailly del Manchester United, così come quella relativa a Sarr del Chelsea, anche se ultimamente sta trovando spazio con Tuchel.

Un’ultima idea da non scartare, se il Psg dovesse concedere il prestito, è quella di Diallo, che oggi però è impegnato in Coppa d’Africa