Milan-Torino, asse caldo: si infiamma il mercato

E’ pronto a scaldarsi l’asse Milano-Torino: dopo il prestito di Tommaso Pobega, il club di Cairo può abbracciare Pellegri. In estate previsti nuovi affari

Pietro Pellegri si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il Milan è davvero vicino al riscatto dal Monaco per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, inferiore a quella concordata in estate.

L’idea, come è noto da qualche giorno, è quella di acquistare il calciatore e cederlo al club granata, dove ritroverebbe Ivan Juric, pronto a puntare su di lui. Se l’affare dovesse andare in porto, come sembra, sarebbe la prova che i rapporti tra il Milan e il Torino sono davvero ottimi. Questo ci spinge a guardare avanti. A guardare a cosa potrà succedere in estate. L’augurio di tutti è che il classe 2001, dopo tanta sfortuna possa ritrovare il campo con continuità.

Il Torino chiaramente vorrebbe evitare di ripetere il ‘caso’ Pobega. Il centrocampista di proprietà del Diavolo è stato valorizzato dal tecnico dei piemontesi ma della grande crescita del classe 1999 ne gioverà il Milan, che in estate lo riporterà a casa.

Ecco perché l’idea di Urbano Cairo e della sua squadra sarebbe quella di inserire un diritto di riscatto. C’è ancora da capire se il Milan accetterà di concederlo e se dovesse farlo a quali condizioni.

Intrecci con il Torino

L’asse Milano-Torino è dunque destinato a scaldarsi fortemente soprattutto in Primavera quando Paolo Maldini e Frederic Massara avranno ormai deciso se puntare con forza su Bremer. Il calciatore brasiliano è autore di una grande stagione: la difesa del Torino è tra le meno battute in Serie A e la prestazione, contro il migliore attaccante del campionato, Dusan Vlahovic, è ancora sotto gli occhi di tutti.

Non è un segreto che Bremer piaccia davvero parecchio al club rossonero ma bisognerà capire a quanto è disposto a spingersi per acquistarlo. Se non dovesse arrivare il rinnovo – il contratto è in scadenza il 30 giugno 2023 – Cairo non potrebbe tirare troppo la corda, per non rischiare un nuovo caso Andrea Belotti, che in estate si libererà a zero.

E’ evidente che il costo del cartellino di Bremer sarà più basso rispetto a quanto vale veramente. In questi mesi si capirà dunque come bisognerà muoversi, facendo attenzione alla concorrenza dell’Inter, e sperando, magari, che Pellegri possa diventare una carta importante da giocare per acquistarlo.