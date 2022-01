Clamoroso dall’Inghilterra: Kessie via subito!

Clamoroso scoop che arriva da una fonte assolutamente attendibile come il The Telegraph. Kessie è pronto a sbarcare in Premier League

Sembra essere arrivata la svolta per quanto riguarda la situazione contorta di Franck Kessie. Il franco ivoriano in questo momento è impegnato in Coppa d’Africa e potrebbe non far più ritorno al Milan.

Come ben risaputo, il suo contratto con i rossoneri è in scadenza a fine stagione e più passa il tempo, meno sono le possibilità di arrivare ad un accordo con la dirigenza per il rinnovo. Le richieste del giocatore sono sempre altissime, Maldini e Massara non sembrano avere intenzione di accettare e rimangono fermi all’ultima proposta. C’è sempre distanza tra le parti.

Per questo motivo diversi club provano ad inserirsi nella trattativa e scippare così Kessie. Tra i vari club c’è anche il Tottenham di Antonio Conte, che secondo quanto riportato dal famoso giornale inglese The Telegraph sarebbe pronto ad acquistare il giocatore già a gennaio per evitare la concorrenza di altre squadre a giugno. Una mossa astuta quella pensata da Fabio Paratici, che così facendo potrebbe anche pagare una cifra seppur minima al Milan per assicurarsi le prestazioni di Kessie già a partire da questa sessione di mercato.

Calciomercato Milan, Kessie subito al Tottenham?

Prende sempre più corpo dunque l’ipotesi di una cessione di Franck Kessie in questo mercato invernale. Un epilogo, che se confermato, rattristerebbe e non poco i tifosi rossoneri. Negli ultimi due anni e mezzo si era creato un gran bel rapporto tra Kessie e la tifoseria. Franck era ormai continuamente osannato da San Siro, era diventata la roccia, il punto fermo di questo Milan. Tutto questo però potrebbe ben presto svanire.

Le cose a dir la verità sono cominciate ad incrinarsi già all’inizio di questa stagione, quando è cominciata la telenovela Kessie. Subito dopo l’addio a parametro zero di Calhanoglu, passato ai cugini dell’Inter, la società rossonera ha cominciato a focalizzarsi sul rinnovo di Kessie che però sin da subito ha sparato cifre molto alte. A quel punto è venuto meno qualcosa nel rapporto che si era instaurato sia con la piazza che con la dirigenza.

Ma converrebbe al Milan cederlo a gennaio? Se dovesse esserci anche un conguaglio economico forse sì. A prezzo pieno è impossibile venderlo in questa situazione, ma sempre meglio qualcosa che niente. A giugno, infatti, Franck andrebbe via proprio come il suo vecchio amico Calhanoglu: a parametro zero.