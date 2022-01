Milan, un attaccante può sfumare | Barcellona pronto a chiudere

La società rossonera potrebbe pescare in Brasile il prossimo attaccante per Pioli. Arrivano conferme su un profilo seguito dagli osservatori, ma occhio al Barcellona.

Il Milan sta per riscattare Pietro Pellegri dal Monaco e poi lo girerà in prestito al Torino, ma questo non dovrebbe significare l’arrivo di un nuovo centravanti a Milanello. Salvo colpi di scena, un rinforzo nel ruolo verrà preso solamente nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Anche spesso si parla di Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno proprio con il Torino e dunque tesserabile a parametro zero, è più probabile che la società rossonera punti su un attaccante giovane. È stato seguito Julian Alvarez del River Plate: piace tantissimo e costerebbe “solo” 20-25 milioni di euro, però la concorrenza è tanta. In Sud America è stato osservato pure Agustin Alvarez del Penarol, meno costoso del collega e bomber decisamente interessante.

Yuri Alberto nel mirino del Milan: occhio al Barcellona

Un altro attaccante sudamericano molto gradito al Milan è Yuri Alberto. Il brasiliano classe 2001 milita nell’Internacional di Porto Alegre. Complessivamente ha segnato 29 gol in 84 presenze con la sua attuale squadra, dove è approdato nell’estate 2020 proveniente dal Santos.

I colleghi di calciomercato.com confermano che il club rossonero lo sta valutando in vista della prossima estate, ma ovviamente non è l’unico. In Europa è forte l’interesse del Barcellona, che ha già avviato i contatti e che in caso di cessione immediata di Ousmane Dembelé potrebbe farsi subito avanti per acquistarlo.

Il prezzo di Yuri Alberto si aggira sui 20 milioni di euro. Verso fine ottobre dal Brasile era trapelata l’esistenza di un accordo verbale tra il Milan e il giocatore, inoltre la società rossonera avrebbe avanzato un’offerta da 10 milioni più bonus respinta dall’Internacional di Porto Alegre. In seguito non sono emersi sviluppi su questa pista, anche se rimane confermato l’interesse milanista per il giovane centravanti.

Yuri Alberto ha un contratto valido fino a giugno 2025 e al suo interno è prevista anche una clausola da ben 80 milioni. Ovviamente il prezzo reale del cartellino è lontano da questa cifra, però il club brasiliano spera in un’asta per riuscire a guadagnare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello. Vedremo chi la spunterà. Oltre a Milan e Barcellona, tante altre squadre europee hanno messo gli occhi sul 20enne sudamericano.