Costa d’Avorio – Algeria, il risultato: Kessie vola agli ottavi, Bennacer eliminato

Costa d’Avorio-Algeria, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Coppa d’Africa. In campo i due rossoneri, Kessie e Bennacer

Su un terreno quasi impraticabile, a Douala, la Costa d’Avorio si è imposta 3-1, eliminando l’Algeria, campione in carica, dal torneo. Franck Kessie ha aperto le marcature per i suoi. Di Sangare, Pepe gli altri due gol per gli ivoriani. Inutile la rete di Bendebka.

Algeria pericolosa in avvio con Bennacer che colpisce il palo con un tiro da distanza ravvicinata su un calcio d’angolo battuta a sorpresa. A sbloccare il risultato è stato proprio Kessie al 22′. Servito da Pepe, il centrocampista ivoriano si inserisce in area tra gli immobili difensori avversari e batte imparabilmente M’Bohli.

L’Algeria, obbligata a vincere per qualificarsi, accusa il colpo e non impensierisce minimamente la retroguardia ivoriana. Al 39‘, altra mazzata per i campioni in carica. Su uno spiovente su punizione di Aurier, Sangaré, solo in area insacca di testa, approfittando di un’altra evidente incertezza della difesa algerina.

Passa la Costa d’Avorio, Bennacer può rientrare

L’Algeria torna in campo ancora frastornata per il doppio svantaggio e la Costa d’Avorio ne approfitta con il terzo gol di Pepe che è, di fatto, una sentenza per Mahrez e compagni. A complicare ulteriormente la situazione per gli algerini ci pensa proprio l’attaccante del Manchester City che calcia sul palo un rigore al 60′.

Gli Elefanti, forti dal 3-0, calano di concentrazione e permettono agli avversari di rientrare parzialmente in partita con il gol di Bendebka al 73′. Saltano tutti gli schemi. Kessie va di nuovo in gol al 77′ ma l’arbitro annulla per l’iniziale posizione di fuorigioco di Pepe, autore dell’assist per il tap in del milanista. Il finale è solo di sofferenza per l’Algeria che si congeda dalla Coppa d’Africa con una sorprendente eliminazione, scaturita con due sconfitte, un pareggio e un solo gol all’attivo.

Kessie vola agli ottavi da primo in classifica del Girone E mentre Bennacer può rientrare già a Milanello. Il centrocampista potrebbe essere a disposizione di Pioli già per il big match di domenica prossima contro la Juve. Non è prevista, infatti, la quarantena per chi rientra in Italia dall’Africa per “motivi di lavoro”. L’unico requisito è la negatività al tampone molecolare cui il calciatore dovrà sottoporsi nei prossimi giorni.