Calciomercato Milan, salta il rinnovo | Colpo più vicino?

Il portoghese ha interrotto le negoziazioni con il club per il rinnovo del contratto. In estate può andar via: i rossoneri sono ottimisti.

Il mercato del Milan cammina corre spesso su piste francesi. La dirigenza rossonera vanta contatti importanti con la Ligue 1 e fa spesso operazioni in entrata dal campionato francese.

Un trend che potrebbe tranquillamente continuare anche nell’immediato futuro, con la società interessata a diversi profili. Una soluzione potrebbe nuovamente essere pescata dal Lille. Renato Sanches infatti è ai ferri corti col club e non ha intenzione di prolungare il suo contratto. Il classe ’97 si sta confermando su livelli molto alti da due stagioni ormai, dimostrando di essersi messo alle spalle la difficile esperienza in Bundesliga con il Bayern Monaco. In Francia il suo rendimento è stato tanto importante da attirare le attenzioni di diversi club, tra cui quello rossonero, con Paolo Maldini che ha inserito il suo nome sul taccuino per rinforzare il centrocampo in vista delle prossime stagioni.

Un’idea che prenderebbe ancora più piede soprattutto nel caso in cui il Diavolo dovrebbe perdere Franck Kessie. Il contratto dell’ivoriano scade il 30 giugno e sul giocatore c’è forte il Tottenham da qualche giorno, con Antonio Conte che lo vuole per rimpiazzare l’eventuale partenza di Ndombele. Renato Sanches rappresenta un profilo molto simile a quello di Kessie e sarebbe un innesto niente male.

Come confermato da Ekrem Konur di Calcio in Pillole, il centrocampista portoghese ha interrotto le negoziazioni con il Lille per il rinnovo del contratto. Sportitalia aveva parlato nelle scorse ore di un’offerta importante del club francese al ragazzo, che però aveva già annunciato di sentirsi pronto per il grande salto.

❌Renato Sanches has stopped negotiations with Lille to renew the contract. #LOSC pic.twitter.com/IQyXEaVY7g — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 21, 2022

Renato Sanches è in scadenza nel 2023 e quindi i rossoneri dovrebbero andare a trattare con il Lille per il suo cartellino. In questa stagione ha già collezionato 16 presenze e un gol, tra campionato, coppa nazionale e Champions League. I due club sono in ottimi rapporti dopo gli affari Leao e Maignan, con il Milan che sta trattando anche il difensore olandese Sven Botman. E’ possibile che in estate Maldini tenti l’affondo per assicurarsi giocatore ed affidargli l’eredità di Kessie, il cui futuro ormai appare sempre più lontano da Milanello.