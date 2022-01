Julian Alvarez, niente Milan: è ad un passo dal nuovo club!

Sul talento argentino del River Plate è spuntato l’interesse di un nuovo top club a livello europeo. Gli ammiratori iniziano ad essere tanti

La telenovela che riguarda Julian Alvarez non accenna a placarsi. E’ ancora in dubbio il futuro di uno dei giocatori argentini più promettenti, secondo quanto raccontato in patria. Ancora tante sono le incognite sulla maglia che vestirà nella prossima stagione.

La giovane stella del River Plate deve ancora decidere, insieme alla sua società di appartenenza, quale sarà la sua prossima destinazione. Difficilmente rinnoverà con il River Plate, data la mole di richieste pervenute al club argentino. Sono davvero tante le squadre che si sono interessate ad Alvarez. Le qualità non mancano di certo a Julian che è diventato un vero e proprio idolo nel suo Paese, ma ben presto dovrà dare delle risposte su ciò che avverrà nella sua carriera calcistica tra pochi mesi.

Come ricorderete, per qualche settimane si è parlato anche di un forte interessamento del Milan nei confronti di Julian Alvarez. Maldini e Massara hanno preso informazioni sul ragazzo e ci sono stati anche contatti col River Plate. Ultimamente questa sembra essere una pista messa un po’ da parte dalla dirigenza rossonera che ha puntato su altri profili, complici anche le varie problematiche nella rosa di Stefano Pioli.

Sirene inglesi per Julian Alvarez: forte interesse dalla Premier

Julian Alvarez, secondo quanto riportato dal portale estero tycsports.com, sembra essere molto vicino a vestire la maglia del Manchester City. Un interessamento da parte dei Citizens che in realtà perdura da diverso tempo, ma adesso il club con Guardiola allenatore sembra aver deciso di accelerare le operazioni per portare in Inghilterra il giovane attaccante. E’ vero anche che la squadra capolista della Premier League solitamente gioca senza una vera e propria punta di riferimento, per cui va anche valutato questo aspetto.

Il City ha avanzato ben due proposte al River Plate per assicurarsi le prestazioni di Alvarez: la prima è un trasferimento immediato, già in questa sessione di mercato di gennaio, con un conguaglio economico comunque inferiore rispetto al suo valore di mercato. Altra opzione sarebbe quella di acquistare il giocatore ma lasciarlo in prestito fino al termine della stagione attuale in Argentina: in questo modo, il River avrebbe la possibilità di trovare un suo sostituto con più calma. Varie possibilità dunque per Alvarez. A questo punto, il Milan, sembra essersi davvero allontanato.