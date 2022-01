ML – Bennacer già rientrato dall’Africa: subito allenamento a Milanello

Ismael Bennacer brucia le tappe per onore del Milan. L’algerino è già arrivato a Milanello dove riprenderà ad allenarsi con la squadra.

Soltanto ieri pomeriggio Ismael Bennacer ha dovuto dire addio al sogno di diventare per la seconda volta campione d’Africa. La sua nazionale è infatti stata eliminata ufficialmente dalla competizione continentale dopo un girone disputato decisamente sotto tono.

L’Algeria è arrivata all’ultimo posto del gruppo E della Coppa d’Africa. Complica la netta sconfitta di ieri nello scontro diretto con la Costa d’Avorio, conclusosi 3-1 per la squadra ivoriana. Bennacer ha perso dunque contro il compagno di squadra ed amico Franck Kessie, il quale continuerà l’avventura africana. Per l’algerino invece c’è già il capolinea.

Una brutta notizia per lui, ottima invece per il Milan. Bennacer infatti, come riferito dalle nostre fonti, è già a Milano. Il centrocampista è volato dal Camerun (dove si svolge il torneo africano) recandosi direttamente a Milanello.

Leggi anche:

Bennacer subito convocato contro la Juventus?

Questa mattina Bennacer ha deciso dunque di tornare immediatamente al lavoro con la propria squadra. Si segnala già dalle prime ore di oggi la presenza del numero 4 rossonero a Milanello, dove ha svolto anche la consueta seduta defaticante dopo una partita giocata.

Ottime le condizioni atletiche di Bennacer, che ha disputato una Coppa d’Africa da titolare, seppur piuttosto deludente. Il calciatore classe ’97 si metterà subito a disposizione di mister Pioli. Il quale vorrebbe convocarlo immediatamente per la sfida di domenica sera contro la Juventus.

Il regolamento è favorevole al Milan. Da giorni la FIFA si è espressa in favore dei calciatori rientranti dalla Coppa d’Africa: questi ultimi non sono obbligati ad un periodo di quarantena come inizialmente previsto, bensì hanno ottenuto una deroga lavorativa per poter subito mettersi a lavoro nel proprio club d’appartenenza.

Certamente Bennacer, appena sbarcato in Italia, avrà sostenuto un test del tampone per verificare l’effettiva negatività al Covid-19. Dopo di che ha avuto il permesso di rientrare a Milanello e ricominciare ad allenarsi. Con l’obiettivo di essere già tra i convocati per Milan-Juve.