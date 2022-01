Bennacer titolare in Milan-Juve? L’annuncio di Pioli!

L’allenatore dei rossoneri ha confermato che l’algerino è a completa disposizione per il match di domani contro i bianconeri.

La sfida di domani sera contro la Juventus assume un’importanza cruciale per il prosieguo del campionato della squadra rossonera. Stefano Pioli ha sempre qualche assenza da dover sopportare ma può contare anche su alcuni rientri importanti.

Infatti, oltre ai recuperi in difesa di Davide Calabria e di Alessio Romagnoli, l’allenatore emiliano potrà affare affidamento anche su Ismael Bennacer a centrocampo. Il centrocampista ex Empoli e Arsenal ha fatto rientro in questi giorni a Milanello dalla Coppa d’Africa. La sua Algeria non è riuscita passare il girone di qualificazione e il centrocampista rossonero ne ha approfittato per mettersi subito a disposizione del Diavolo per questo match molto importante contro i bianconeri.

Leggi anche:

A confermare la sua presenza per la partita di domani a San Siro contro la squadra di Massimiliano Allegri è stato proprio Pioli nella conferenza stampa odierna. Queste le sue parole: “Bennacer è tornato dalla Coppa d’Africa ma sta bene, è a disposizione”. Molto probabilmente il numero 4 partirà dalla panchina, con Tonali e Krunic titolari in mediana. Attenzione però, perché non è escluso che Pioli possa preferire l’algerino a Krunic sin dall’inizio.